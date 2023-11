Andy y Lucas anuncian su separación por problemas de salud

El dúo, que lleva 20 años sobre los escenarios, ha revelado la noticia en 'El Hormiguero' dejando a sus incondicionales completamente en shock

MADRID, 15 Nov. (CHANCE) -

En shock. Así se han quedado los fans de uno de los duetos más populares de nuestro país, Andy y Lucas, cuando los artistas han anunciado este martes su separación durante su visita a 'El Hormiguero'. Juntos desde 2003, y autores de algunas canciones que han marcado a varias generaciones -como 'Tanto la quería' o 'Son de amores'- han revelado que ha llegado el momento de hacer un parón en sus carreras musicales después de 20 años sobre los escenarios.

El motivo que se esconde detrás de esta inesperada separación -ya que es difícil imaginarse a Andy sin Lucas o a Lucas sin Andy- es un problema de salud, como ha contado muy emocionados los cantantes. "Hace 5 años tomé las riendas empresarialmente del grupo y mi día a día ha sido bastante complicado porque soy un psicópata de mi trabajo y me gusta llevar hasta el mínimo detalle" ha comenzado a explicar Lucas González, reconociendo el "pellizquito" que ha tenido "en el estómago" en las horas previas a visitar el programa pensando en esta durísima decisión que nunca le hubiese gustado tener que tomar.

Pero como ha desvelado, "hace un año me empezaron a dar mareos, unos mareos que se tradujeron en que tenía la tensión bastante alta. Eso me derivó al cardiólogo, tengo una pequeña válvula en el corazón y hemos decidido que lo mejor es bajar un poco el ritmo".

"Estoy con mis pastillitas y estoy estable, pero me tengo que relajar. La salud es lo primero y hay mucha gente que me quiere", ha añadido, admitiendo que "20 años sin parar y llevarme día a día las cosas a la cama me ha afectado". Por eso, la solución en estos momentos para estar bien y vencer al estrés que le ha provocado problemas cardíacos es, desgraciadamente, bajar el ritmo y tomarse un respiro. "Tengo que hacer mi vida normal, con cabeza. Tengo una familia y unos hijos que me quieren mucho y tengo que pensar en ellos", ha confesado.

Una separación 'forzosa' que se hará realidad en 2024, ya que antes Andy y Lucas van a despedirse del público que les ha acompañado en los últimos 20 años. En los próximos meses el grupo hará una gira de adiós con fechas cerradas en ciudades como Madrid, Barcelona, Cádiz o Sevilla. "Si queréis vernos, ya sabéis que esta será la última oportunidad. Han sido 20 años increíbles pero la aventura termina aquí", han invitado a sus seguidores.

Su ruptura, han dejado claro, se producirá solo en el terreno musical, ya que amigos desde que eran unos adolescentes, seguirán siendo fundamentales el uno en la vida del otro a pesar de que Andy y Lucas como dúo emprendan caminos separados: "Para mí no es mi compañero, es mi familia" han confesado muy emocionados.

Y como nos ha contado Andy tras el programa, esto no es un adiós definitivo, sino un "hasta luego": "No es porque nosotros estemos mal. Es por temas de salud de Lucas, que para mí es mi familia. Primero que se recupere y luego veremos si se puede volver o no".

