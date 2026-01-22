Angy Fernández habla de su nuevo single, 'Años nuevos': "He sacado provecho de lo malo"

Angy Fernández durante el estreno del musical 'Godspell' en el Teatro Pavón, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Ene. (CHANCE) -

Angy Fernández está de actualidad por varios motivos: el primero de ellos se debe al estreno del musical 'Godspell' en el Teatro Pavón bajo la dirección de Antonio Banderas y, en segundo lugar, porque vuelve al mundo de la música con un nuevo tema 'Años nuevos'.

"Hoy no estreno musical, pero estreno canción", desvelaba la artista en el estreno del musical en el que no ha podido participar por una lesión física. Sin embargo, la vida le sonríe con su nuevo tema de música que habla "de un desamor".

La artista confesaba que "he sacado provecho de lo malo" porque "creo que es la mejor manera de cantar". "Sufrí bastante y esta canción además habla del momento justo cuando echas de menos aún a esta persona y no te das cuenta aún que es lo mejor que te ha pasado, que esa persona no esté", explicaba.

Cuando compuso este tema estaba atravesando uno de los momentos más complicados de su vida por la ruptura sentimental con su última pareja, pero pasado el tiempo considera que ha sido "bonito" mostrar esos sentimientos en una canción porque ha sido "un viaje".

Eso sí, aclaraba que ahora "no estoy en el mismo punto que la canción", pero considera que "es la catarsis de 'mira como estaba y mira qué bien estoy ahora', creía que me iba a morir por amor y no te mueres". "El dolor es tan intenso que dices 'me muero por esta persona', pero obviamente no", aseguraba.

Angy está centrada en sus compromisos profesionales y "ahora mismo no" está abierta al amor, ya que está "centrada en mí, en la música, en lo que venga, pero en el amor ahora no, el amor hacía mí misma que estoy trabajando en ello".