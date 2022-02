Antonio Banderas se 'moja'. ¿Se llevarán Penélope Cruz y Javier Bardem el Oscar?

MADRID, 22 Feb. (CHANCE) -

Instalado en Málaga y volcado en el sueño cumplido que es su Teatro Soho Caixabank, Antonio Banderas compagina a la perfección su faceta de director escénico y actor de musicales - con los qúe está cosechando grandísimas críticas - con su prolífica carrera en Hollywood; y si hace unos días le veíamos presentar en nuestro país 'Uncharted' al lado de Tom Holland, este lunes le ha tocado el turno a la película que protagoniza con Penélope Cruz, 'Competencia oficial'.

Con esa sonrisa y esa sencillez que le caracteriza, el actor se ha pronunciando sobre la nominación a los Oscar tanto de su compañera de reparto como de Javier Bardem, un hito sin precedentes del que Banderas, alabando la importancia que ha tenido la pareja para el cine de nuestro país. ¿Se llevarán el Oscar?

- CHANCE: Antonio qué día tan importante, estreno en la Gran Vía.

- ANTONIO: Por supuesto, todo lo que se hace con Penélope es importante, es doblemente importante porque no solo celebramos la película que nos gusta sino que la traemos después de una ola de Covid que esperemos sea la última, ver la Gran Vía llena de gente me retrotrae a años atrás. En esta película hemos trabajado muy duro y nos hemos divertido mucho. Yo conocí a una Penélope de 19 años en Nueva York, estaba haciendo Philadelphia y ella oliendo sus posibilidades futuras.

- CH: Y mira ahora.

- ANTONIO: Lo de Penélope y lo de Javier ha sido muy importante para la historia cinematográfica de este país.

- CH: Crees que se lo podrán llevar.

- ANTONIO: No está fácil pero la posibilidad está siempre ahí, yo he estado en esas carreras también y hasta el último momento no lo sabes. Es muy difícil competir contra las producciones norteamericanas, Penélope lo tiene más difícil que Javier. Si se produce con cierta asiduidad, eso termina revalorizando mucho la industria, le da una credibilidad a nivel internacional extraordinaria.

- CH: Sois dos grandes, se aprende de Penélope Cruz y viceversa.

- ANTONIO: Bueno, eso lo tendrán que responder ellos. Cuando trabajas con buena gente, a ti te hace mejor también. Si juntan buenos actores, se produce una quimia muy especial que hace que todo se engrandezca. Somos amigos desde hace muchos años pero no habíamos trabajado específicamente juntos hasta ahora. Yo me he divertido muchísimo con ella, me parece precioso la composición que ha hecho ella del personaje de Lola y ha sido una experiencia muy grata.

- CH: Antonio, el último proyecto que hiciste con Tom Hollan, ha anunciado que se retira.

- ANTONIO: No se retira, se va a descansar que es lo que a mí me gustaría también, pero yo soy un insensato que no descansa nunca.

- CH: Con quién te quedas, con Tom o Penélope.

- ANTONIO: Con Penélope.

