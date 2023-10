El cantante Anuel AA, exnovio de Karol G, operado a "vida o muerte"

MADRID, 9 Oct. (CHANCE) -

Delicados momentos para el cantante Anuel AA, exnovio de Karol G, que como ha revelado en redes sociales a sus más de 37 millones de seguidores ha sido operado "por una cuestión de vida o muerte". Con una imagen en la cama de un hospital, con una vía en el brazo, oxígeno para ayudarle a respirar y muy mala cara, el artista de Puerto Rico ha contado el complicado momento de salud que está viviendo y que le ha obligado a ser intervenido de urgencia.

"Me operaron anoche de emergencia. Solo Dios sabe el por qué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte" ha contado en su último post de Instagram, en el que sin entrar en detalles sobre su enfermedad, sí ha desvelado que por el momento no podrá cumplir con sus compromisos profesionales, que pasaban por el lanzamiento de su nuevo single, #Rompecorazones, dentro de dos semanas: "No puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa" reconoce.

A pesar de que ahora mismo tiene claro que su recuperación es lo único importante, Anuel AA ha querido disculparse con sus "fanáticos" por "quedarles mal con el cambio de fecha del EP". "Se que llevan esperándome y yo me jodí con cojones para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado de HP", ha añadido, explicando lo duro que ha trabajado para volver a ser el que era.

"Es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite, pero si este es el plan de Dios y toca esperar un poco más para poder superar todo lo que hice y logré desde que comenzó mi carrera, pues toca esperar" se ha lamentado.

Un mensaje que el cantante ha concluido pidiendo a sus fans que recen por él y agradeciendo a los médicos lo que han hecho por él: "Los amo. Manténganme en sus oraciones y vamos a dejar todo en las manos de Dios. Los doctores y doctoras que me atendieron y me salvaron, Gracias".