El cine español, rotundo y unánime con la asistencia de Karla Sofía Gascón a los Oscar

MADRID, 25 Feb. (CHANCE) -

Alejada del foco mediático desde que salieron a la luz sus mensajes de tinte racista y xenófobo en redes sociales, y después de ser vetada por la productora de 'Emilia Pérez' de la campaña de promoción de la película a los Oscar, Karla Sofía Gascón sí asistirá a los premios de la Academia de las Artes Cinematográficas de Hollywood.

Aunque se llegó a especular incluso con la retirada de su nominación a 'Mejor Actriz' por su papel en el drama francés, finalmente la primera mujer transexual en optar al premio más codiciado del séptimo arte, sí desfilará el próximo domingo 2 de marzo por la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles.

Una presencia en los Oscar sobre la que se han pronunciado nuestros actores, actrices y directores de cine durante la entrega de la 75º edición de los Premios Fotogramas de Plata que se han celebrado este lunes en el madrileño Teatro Barceló. De Aitana Sánchez Gijón, a Alejandro Amenábar, pasando por Andrés Velencoso, Imanol Arias o Juan Antonio Bayona, todos han aplaudido que la actriz de Alcobendas no haya sido vetada finalmente por Hollywood y pueda acudir a la gala, apuntando que más allá de sus opiniones personales, en este caso hay que valorar su trabajo en 'Emilia Pérez'

"Me parece muy bien, creo que ha hecho un trabajo excelente, y que se pierda una gala tan importante estando nominada, sería una pena. Apoyando al cine español y a los compañeros, sí" ha apuntado Velencoso, en la misma línea que Secun de la Rosa: "Me parece muy bien que le quiten el veto. Yo creo que ella hizo un Instagram donde se disculpaba. Al final de cuentas son palabras. La película y me encanta lo que hace Carla y se lo he dicho a ella y la he conocido y me parece un peliculón y lo que hace ella de manitas, es brutal". "Así que me encanta que le quiten el veto y si ella ha pedido disculpas, yo no leí los twitters aquellos, me parece fenomenal" asegura.

Marta Nieto ha confesado que le encantaría que Karla Sofía se llevase el Oscar: "Ojalá, ojalá, yo creo que sí, pero bueno, nunca se sabe. Yo la apoyo muchísimo, todo lo posible" ha reconocido, afirmando que "no podemos mezclar unas cosas con otras y ha sido un trabajazo sin lugar a dudas".

Aitana Sánchez-Gijón, Goya de Honor 2025, también ha deseado suerte a la protagonista de 'Emilia Pérez': "Que si nos llevamos el Oscar, ojalá. Bueno, que se lo lleva ella, no es que nos lo llevemos nosotros. El trabajo lo ha hecho ella, no nosotros. Un trabajazo, sí, sí. Ojalá, le deseo mucha suerte".

"Yo creo que Karla Sofía Gascón ha hecho uno de los mejores trabajos del año. Es un premio ya estar nominado al Oscar. Realmente es algo que tiene que disfrutar, que celebrar. Me alegro de que vaya a la ceremonia y que de alguna forma con eso haya pasado un capítulo en su vida y pueda aprender de los errores y tirar adelante" ha expresado el director Juan Antonio Bayona.

Julián López ha apuntado que "no tengo idea de ello, pero si finalmente va pues mejor, pero como persona entiendo que ir a los Oscar es una cosa que, joder, ya quisiéramos muchos. Si te vuelven a dar la oportunidad de ir, pues supongo que estará contenta, digo yo".

"En los tiempos que corren es tan difícil entender lo que pasa y prever cómo son las cosas. No lo sé, no lo sé. Ojalá que prevalezca la importancia artística y que cada uno cumpla lo que tiene que cumplir también. Pero no lo sé, es muy difícil decir. Y es muy polémico además" ha admitido Imanol Arias, pidiendo que en este caso, al margen del escándalo, se valore el trabajo por el que está nominada y no sus controvertidos mensajes.

Alejandro Amenábar, que ha dado un paso al frente en defensa de Karla Sofía y ha confirmado que le ha dado su voto como académico para los Oscar, se ha reafirmado en su apoyo a la actriz, aunque sí ha dejado claro que hay temas más importantes que su presencia o no en la gran noche del cine: "En realidad lo que dije un minuto antes es que la Tercera Guerra Mundial me parece más inminente que nunca, y he visto que eso ni siquiera se ha mencionado, con lo cual me hace pensar que efectivamente el mundo está tan loco como creo que está".