David Bisbal despide su gira en Barcelona con una noche de Navidad por todo lo alto

El cantante David Bisbal durante una actuación, en el Movistar Arena, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Dic. (CHANCE) -

Este martes, David Bisbal convirtió el Palau Sant Jordi en el mejor calentamiento posible para la Navidad con un concierto que fue mucho más que el cierre de una gira: fue una fiesta emotiva y muy especial. Con todas las entradas vendidas y el recinto lleno, se notaba en el ambiente que se trataba de la última parada de 'Todo es posible en Navidad' y que el cantante quería despedirse por todo lo alto.

Desde que se apagaron las luces y sonaron los primeros acordes, Barcelona se transformó en un auténtico escenario navideño: gorros de Papá Noel, jerséis de fiesta y familias enteras cantando. El escenario, lleno de tonos rojos, con más de una quincena de músicos, sección de viento y la Orquesta Ciudad de Almería, ayudaba a crear esa sensación de espectáculo grande y muy cuidado, pero al mismo tiempo cercano.

El concierto giró en torno a su disco 'Todo es posible en Navidad' y se notaba que Bisbal disfrutaba de verdad compartiendo esas canciones, con momentos especialmente bonitos en temas como 'Todo es posible en Navidad' o 'Blanca Navidad', que el público hizo suyos desde el principio. Entre villancico y villancico fueron cayendo también algunos de sus clásicos, como 'Esclavo de sus besos' o 'Bulería', que pusieron al Sant Jordi en pie y dieron paso a unos bises con 'Los peces en el río', 'El burrito sabanero' y una 'Ave María' cantada a una sola voz, que cerró la noche con la emoción de saber que era la última fecha de un proyecto muy especial.

En una de sus últimas entrevistas con el equipo de Europa Press, el almeriense ha dejado claro que este año ha sido muy positivo para él y que esta aventura navideña le hacía especial ilusión por todo lo que conecta con sus recuerdos y con la familia. También ha confesado que ahora lo que toca es parar un poco, descansar y dedicar tiempo a los suyos, repartiendo estas fiestas entre Madrid, Almería y sus tradiciones de siempre, antes de pensar en los próximos pasos de su carrera.