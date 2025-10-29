Guitarricadelafuente, de su relación con Rosalía, a su debut en el cine de la mano de Penélope Cruz

MADRID, 29 Oct. (CHANCE) -

Álvaro de la Fuente, más conocido como Guitarricadelafuente, es sin duda uno de los grandes protagonistas del momento. El artista, de 28 años, se encuentra rodando su primera película junto a intérpretes de la talla de Penélope Cruz, Glenn Close, Antonio de la Torre, o Lola Dueñas, 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis.

Además, acaba de ganar su primer premio Ondas como Fenómeno Musical del Año "por su capacidad de conjugar lo íntimo con lo universal" -un prestigioso reconocimiento que recogerá el próximo 26 de noviembre en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona-, y hasta la mismísima Rosalía ha confesado que le encantaría trabajar con él tras el lanzamiento de su aplaudido single, 'Berghain', adelanto de su nuevo y esperado disco 'Lux'.

Guitarricadelafuente ha asistido a la gala de los Premios Bazaar Women of the year 2025 para entregar un galardón a Bad Gyal y, abrumado pero muy agradecido por todo lo que le está sucediendo, ha revelado cómo es su verdadera relación con la cantante de 'Motomami', cómo está llevando el éxito, y qué tal la experiencia de rodar al lado de la actriz más famosa del cine español, Penélope Cruz, en su debut como actor.

"Cuando quiera estamos preparados para hacer la canción" ha respondido cuando le hemos preguntado por una posible colaboración con Rosalía, con la que nos ha contado que tiene muchas cosas en común: "Tenemos contacto. De hecho, estuvimos hace poco en Madrid en el concierto de aquí del Wizink y nos llevamos genial. Creo que coincidimos mucho musicalmente y artísticamente. Y yo la admiro profundamente... Estoy ilusionado y ojalá firmar esa colaboración, ojalá".

Respecto a Penélope, Álvaro confiesa que está siendo "un sueño" trabajar a su lado. "Para mí es la primera experiencia interpretativa que tengo y claro, hacerlo como con una maestra y con una leyenda del cine español es increíble, ¿no? Y súper inspirador, la verdad" se ha sincerado. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!