Mar Lucas le lanza una propuesta musical a Omar Montes

MADRID, 23 Dic. (CHANCE) -

Triunfando en redes sociales gracias a su naturalidad, Mar Lucas es uno de los rostros más jóvenes de nuestro país que promete tener una carrera inmensa por delante. Ahora, ha protagonizado la nueva campaña de Navidad de la marca JD junto con Omar Montes y hemos podido hablar con ella para saber cómo se siente al ir cumpliendo sus sueños poco a poco.

"Estoy muy ilusionada porque salga y muy feliz porque de verdad que es increíble" nos comentaba en cuanto a la campaña que ha protagonizado y es que es una marca de la que se siente muy identificada: "Yo ya usaba muchísimo la marca y la verdad que cuenten conmigo para hacer algo así me hace mucha ilusión y estoy muy feliz".

MAR LUCAS, FELIZ DE PODER HABER PROTAGONIZADO LA NUEVA CAMPAÑA DE JD CON OMAR MONTES

Pletórica de poder realizar este proyecto al lado de Omar, la tiktoker nos confesaba que el dj es "maravilloso y tiene todo lo que toca lo hace de oro" y no dudaba en proponer abiertamente colaborar con él en algún tema musical: "Me encantaría algún día, obviamente".

La tiktoker se deshacía en elogios hablando del cantante con el que "tengo una conexión especial, porque él fue, te diría que la primera persona que me ayudó en la música y me presentó a muchísima gente de la música, y me abrió muchas puertas, y me dio muchos consejos".

MAR LUCAS, SOBRE OMAR MONTES: "SIEMPRE ESTÁ AHÍ"

No cabe duda de que no existe mejor persona para colaborar junto a ella en esta campaña de Navidad de JD: "Siempre está ahí, es muy buen amigo y muy buena persona, y de verdad que le tengo un cariño enorme".

Por último, le preguntábamos sobre su corazón y nos confesaba que está "entregada con todo, absolutamente con todo, y en el amor soy igual. Entonces realmente no tengo tiempo ahora para entregarme a nadie porque yo soy demasiado intensa".

Entregada a sus redes sociales y a todos sus compromisos laborales, la influencer nos dejaba claro que "igual que lo vivo mucho y soy muy feliz, también sufro mucho" por lo que prefiere, por ahora, "estar centrada en lo mío, en mis proyectos, en mis sueños, en mis metas. Y todo mi tiempo dedicarlo a eso, y cuando tenga que llegar, ya llegará".

