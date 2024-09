Pedro Almodóvar recoge el Premio Donostia por su trayectoria en el cine

MADRID, 26 Sep. (CHANCE) -

Día especial para Pedro Almodóvar, que ha recogido el Premio Donostia por su trayectoria en el cine y ha pedido que las "grandes tragedias" pertenezca a la ficción y que la vida real "transcurra en paz y en modo justo y entretenida".

En su discurso ha pedido hacer "lo posible porque las grandes tragedias, el dolor cotidiano, la incomprensión, la mentira, la falta de empatía, la injusticia social, el odio, todo lo negativo imaginable, hagamos que pertenezca a la ficción y que la vida real transcurra de un modo justo, en paz y muy entretenida".

Luciendo un traje azul claro, Almodóvar ha subido al escenario mientras el público le ovacionaba. Al recoger el galardón, entregado por la actriz Tilda Swinton, ha acordado de parte de su equipo de su productora El Deseo y también a actrices como Penélope Cruz, Rossy de Palma, Carmen Machi o actores como Antonio Banderas, Javier Bardem o Juan Diego, entre otros. "He tenido la suerte de trabajar con actores y actrices de enorme talento y les estoy inmensamente agradecido", ha señalado.

El realizador ha asegurado que no concibe su vida sin el cine, por lo que cuando le fallen las ideas o la mente, ha prometido seguir haciendo cine "aunque sean malas películas". "La alternativa es el vacío", ha indicado.

Además, ha pedido disculpas a quien haya podido sentirse ofendido, pero ha agregado que no ha sabido ser de otro modo, si bien no lo ha "intentado". Sobre sus películas, ha afirmado que si por algo son distinguidas es por la "libertad" que gozan sus personajes, algo que como ha pronunciado "es el reflejo de su propia libertad".

"La vida, tanto en la ficción como en la realidad, es compleja y entraña multitud de peligros. Pero sin libertad la vida no merece la pena ser vivida", ha comentado.

Antes de terminar la gala, Almodóvar ha dado paso a la proyección de su película, 'La habitación de al lado', un filme que como ha afirmado propone lo opuesto a la realidad social, especialmente a los mensajes de odio. "Nunca como hasta ahora, el odio ha podido organizarse de modo anónimo impunemente", ha lamentado.

Igualmente, ha ensalzado la importancia de la "empatía", una palabra que desde que llegó a San Sebastián "no para de oír". 'La habitación de al lado', según ha detallado, narra la historia de la recuperación de una vieja amistad entre dos amigas que vuelven a encontrarse en una situación íntima y extrema para cada una de ellas. "Es una película que habla del poder de la compañía, de estar al lado, como he dicho, cuando alguien, aquí me estoy repitiendo, nos lo pide y lo necesita", ha añadido.

"Habla de la vida y la posibilidad de despedirse de ella. Este sí es el mensaje importante. Cuando la vida nos ofrece un dolor insufrible. La solidaridad o el amor hacia los demás en estos momentos de extrema necesidad son una de las mayores cualidades que tenemos los seres humanos", ha apostillado.