Ucrania y Reino Unido anuncian que intensificarán su colaboración en seguridad e industria de defensa

Archivo - El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se han unido este martes en una declaración conjunta para reforzar su colaboración en materia de seguridad y defensa a fin de, al mismo tiempo, contribuir conjuntamente al desarrollo de las futuras capacidades defensivas europeas.

"Esta cooperación refleja el entendimiento común de que Ucrania no es solo un Estado que se defiende de la agresión, sino que también es un contribuyente a la seguridad de sus socios y al fortalecimiento de la postura de defensa colectiva de Europa", reza el comunicado conjunto difundido por las oficinas de ambos mandatarios.

Concretamente, a través de ella se pretende reforzar la preparación para la defensa colectiva, potenciar la disuasión y contribuir a una estabilidad y seguridad en Europa a largo plazo, según ha agregado Downing Street.

Al calor del encuentro bilateral de líderes, Reino Unido ha reafirmado su compromiso de apoyar las capacidades defensivas de Kiev, especialmente por medio de una "asistencia militar sostenida" y de una cooperación en materia de capacidades militares "avanzadas", donde se priorice la defensa aérea, la artillería y la potencia de fuego de largo alcance.

DEFENSA Y TECNOLOGÍA

Poniendo el foco en la importancia de la asociación industrial y tecnológica a nivel de defensa, ambas naciones han afirmado que trabajarán en favor de un ecosistema basado en los principios de "innovación, resiliencia y rápida adaptación a los retos de seguridad del momento". Para ello contemplan un I+D y líneas de producción conjuntas, la integración de las cadenas de suministro de defensa y el desarrollo de asociaciones industriales que respalden la producción a gran escala de sistemas defensivos.

Asimismo, resaltando el valor del acuerdo de las carteras de defensa de ambos países --el cual permite la producción bajo licencia del dron interceptor 'Octopus' en Reino Unido, diseñado en Ucrania--, los dos dirigentes han avanzado que velarán por acelerar la implementación del programa Lyra, una cartera de proyectos de desarrollo conjunto que incluye drones, defensa aérea y otras áreas tecnológicas innovadoras.

"Esta iniciativa marca un hito importante en la cooperación industrial en materia defensiva entre Ucrania y Reino Unido, demostrando el potencial para ampliar la producción de soluciones novedosas e innovadoras, así como de tecnologías ucranianas probadas en el campo de batalla, a través de alianzas industriales", reza el comunicado conjunto.

Por ello, ambos ejecutivos han acordado "subsanar las deficiencias críticas" detectadas en las capacidades de defensa aérea de Ucrania, Reino Unido y el conjunto de la zona euroatlántica, priorizando interceptores y sistemas de detección, la integración de sistemas antimisiles de crucero y el desarrollo de capacidades antimisiles balísticos.

En esa misma línea, reconociendo la experiencia ucraniana frente a una agresión a gran escala como un "recurso único y valioso" para el desarrollo de "capacidades defensivas modernas", Londres se ha comprometido con Kiev a "promover la integración sistemática" de esa experiencia operativa con una cooperación que incluya el intercambio de lecciones aprendidas en el frente o el análisis de prácticas operativas e innovaciones tácticas.

Concretamente, será clave en tal labor prestar atención a los sistemas no tripulados, las tecnologías de lucha contra los drones, la guerra electrónica, la defensa aérea y la protección de infraestructuras críticas, según han destacado.

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y SANCIONES CONTRA RUSIA

Paralelamente, las oficinas de ambos dirigentes han difundido un comunicado conjunto acerca del "diálogo estratégico" entre sus países. En este, tras subrayar el papel "clave" de la Fuerza Expedicionaria Conjunta --formato noreuropeo de defensa dirigido por Reino Unido-- como plataforma para fortalecer la cooperación en materia de seguridad en el norte de Europa y región del Báltico, Zelenski y Starmer han abogado por "reforzar" el papel de Ucrania como "socio privilegiado", profundizando la participación de Kiev, incluyendo la formación, maniobras y desarrollo de capacidades.

Otro de los ejes de cooperación bilateral versará sobre el intercambio de información operativa, con datos "oportunos" y "fiables", pudiéndose estudiar para ello el desarrollo de canales de intercambio de información "seguros" y "resilientes" destinados a tal fin, según el texto difundido.

Asimismo, el documento también alude a la necesidad de un "apoyo activo" a que Kiev participe de las conversaciones de paz lideradas por Estados Unidos, el refuerzo de la seguridad energética de Ucrania, así como que "Ucrania y Reino Unido seguirán ejerciendo una presión económica sostenida" sobre Rusia mediante una "cooperación reforzada en materia de sanciones".

"Acordamos que estos esfuerzos incluirían nuevas medidas para hacer frente a la flota fantasma de Rusia. También que Rusia debe pagar por los daños que está causando a Ucrania", destaca el compromiso entre ambos países, que agrega que trabajarán con sus socios internacionales para estudiar "todas las vías legales" que garanticen que "Rusia pague y Ucrania obtenga la financiación que necesita".

Por ello, ambas naciones "se han comprometido a garantizar" que los activos soberanos rusos permanezcan bloqueados en todas las jurisdicciones hasta que Moscú "ponga fin a su guerra de agresión y pague por los daños que ha causado", recoge el documento.