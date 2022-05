Ricky Merino abre su corazón y habla de su paso por 'Operación Triunfo'

MADRID, 5 May. (CHANCE) -

Son muchos los rostros conocidos de nuestro país que han pasado por 'Operación Triunfo' y que sin llegar hasta la final han hecho carrera en el ámbito de la música. Una experiencia que no consiguen olvidar con el paso de los años porque ha sido para ellos el tobogán al mundo profesional, pero siempre hay quien pretende ensuciar la imagen de un programa que formaba a jóvenes con sueños.

Hemos hablado con Ricky Merino y nos ha asegurado que su experiencia en 'Operación Triunfo' fue positiva, uno de los cantantes que ha querido destacar su paso por la academia y valorar la oportunidad que se le dio: "mi experiencia fue buena. Yo he visto lo de Rosa y creo que era otro momento, 2001 era el primer talent show que había en España y yo creo que el boom que vivieron ellos fue muy grandes para ellos y para la sociedad que vio ese programa. En nuestro caso yo creo que fue todo más fácil porque tanto la televisión, como la productora, como el espectador ya había aprendido, ya habían pasado 20 años y todos hemos aprendido más".

Y es que el cantante asegura que: "Mi experiencia fue súper positiva y todo lo que he sacado de ahí ha sido bueno" aunque confirma que a veces se sentía el agobio: "es verdad que a lo mejor dentro de lo que es la academia por cómo funciona el concurso tienes un poquito más de agobio o de estrés porque es una competición, es un programa en el que te examinan todo el tiempo y eso lo vives de una manera un poco más complicada y más difícil, pero la experiencia en general es positiva".

El artista nos afirma que el salir de la academia tuvo que ir a terapia ante su popularidad repentina: "al principio mal, al principio mal justamente esto lo venía hablando ahora que yo recuerdo que al principio desarrollé como una agorafobia, me costaba salir a la calle, pero por una tontería que era que la gente me reconociese, que no era nada malo porque no era malo, la gente te reconocía y era algo bonito, pero me creaba una ansiedad, una sensación extraña el hecho de que me mirasen y supieran quién soy porque era una cosa que ocurría de la noche a la mañana".

Y es que para todos los triunfitos, la fama que crean fue algo inesperado: "Nosotros no fue algo progresivo, sino que entras en un sitio, sales y de repente eres conocido, y al principio lo llevé mal, lo reconozco, y es verdad que intentamos siempre poner buena cara y sacar lo mejor de todo esto, pero al principio no fue tan bonito. Luego, cuando poco a poco fui aprendiendo de mis errores y normalizando algo que al principio no era normal, luego acabó siendo normal y fui a terapia para eso".

Aún así, Ricky se siente un afortunado por poder vivir de la música: "el mundo de la música es un mundo muy complicado, es una industria muy complicada, pero es la que me gusta y la que he elegido entonces me hace feliz pese a que es muy complicada. Estoy muy feliz y soy un afortunado de poder vivir de lo que vivo, ahora estoy haciendo un musical y puedo vivir de ello, y pagar las facturas con eso así que soy un afortunado".

