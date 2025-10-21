Rosalía, lo ha vuelto a hacer, colapsa el centro de Madrid con el lanzamiento de 'Lux'

MADRID, 21 Oct. (CHANCE) -

Una vez más Rosalía ha vuelto a demostrar que es una de las artistas más influyentes de nuestro país colapsando la capital madrileña con el lanzamiento del que será su próximo álbum, 'Lux'. En medio de una gran expectación, la artista llevaba lanzando pistas sobre su nuevo album en los últimos días sin revelar la fecha exacta del lanzamiento, un detalle que por fin ha visto la luz.

Tres años después del lanzamiento de 'Motamami', la artista confirmaba que 'Lux' verá la luz el próximo 7 de noviembre, una noticia que no llegaba por sorpresa ya que sus propios fans se habían adelantado a la noticia a causa del cartel promocional que se había podido ver en en las pantallas de Times Square, en Nueva York, en el que además de la portada, también se revelaba el título del álbum y la fecha de lanzamiento.

A pesar de esto, Rosalía seguía adelante con su plan de ser ella misma la que comunicara la noticia es España a través de las pantallas de la mítica plaza de Callao, uno de los lugares más céntricos de la capital hasta donde llegaba conduciendo su propio coche y sembrando el caos. Interrumpiendo el tráfico y necesitando la ayuda de la polícía para poder llegar a su destino, Rosalía era perseguida por cientos de fans que intentaban conseguir una fotografía o un autógrafo de cualquier forma.

Para sorpresa de muchos viandantes, Rosalía recorría parte de la Gran Vía madrileña hasta llegar al Hotel Vincci Capitol al que entraba para anunciar la noticia que todos esperaban impacientes. Muy agradecida, la artista se asomaba desde una de las ventanas del hotel para recibir el cariño de todos los fans allí congregados que no ddaban crédito a lo que habían vivido.