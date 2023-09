Sevilla se rinde ante una Isabel Pantoja entregada y pletórica encima del escenario

MADRID, 24 Sep. (CHANCE) -

Después de su gran éxito en Canarias, Isabel Pantoja se entregaba a su público este sábado en su Sevilla. La artista ofreció un espectáculo al que acudieron alrededor de 3.000 personas en el Estadio de La Cartuja, demostrando que sigue en plena forma a sus 67 años. Enfundada en un impresionante vestido dorado con pedrería, derrochó su arte en forma de baladas, rancheras y coplas con las que consiguió, nuevamente, emocionar a su público.

Lo dio todo sobre el escenario en esta cita de la que tanto ha hablado en sus últimas apariciones públicas. "Yo os quiero mucho, sin ustedes no sería nada" aseguraba la artista emocionada al escuchar los aplausos y los jaleos de su público, esos seguidores que le han estado apoyando incondicionalmente durante todos estos años.

"Bueno, quiero que sepáis que esto va a ser un recorrido de toda mi discografía, pero no voy a cantar cincuenta años más, no, no. me llevaría cincuenta años más si cantase todas las canciones" comenzó comentando la 'Reina de la copla' antes de iniciar su gran show.

Un concierto en el que interpretó numerosos temas de toda su carrera artística, los que siempre lleva en sus espectáculos, pero también otros que llevábamos tiempo sin escuchar, como el famoso 'Que se busquen a otra', 'Yemanya' o 'Donde el corazón me lleve'.

Uno de los momentazos de la noche se vivió cuando cantó 'Así fue', famoso tema de su compadre Juan Gabriel. Emocionada, pedía a su público que cantase esta canción junto ella, produciéndose una simbiosis perfecta entre la artista y sus espectadores.

'La Virgen del Rocío', 'Nací en Sevilla' o 'Se me olvidó otra vez'... temas que han marcado la vida de la artista y que cantó derrochando arte y profesionalidad sobre ese escenario que se le quedaba pequeño por sus movimientos, bailes y sobre todo, ese gran chorro de voz.

Como de costumbre, la tonadillera empezó su parte flamenca advirtiendo a los espectadores de la entrada de los músicos: "Yo ahora necesito a mis flamencos que van a ir saliendo poquito a poco, con arte, que no sé dónde están, ahí vienen, ese fuerte aplauso para ellos, por favor".

Bromista y divertida, Isabel no dudó en interaccionar también con los trabajadores que estaban sobre el escenario controlando que no hubiera ningún fallo. En concreto, a uno de los técnicos que le ayudaba a quitarse la sobrefalda de su vestido de dos piezas, le decía: "¿qué dónde lo tengo... me vas a meter mano?".

En cuanto al estilismo, Pantoja lució un vestido dorado con pedrería al que le puso como doble pieza una falda con flores bordadas, que más tarde se quitó dejando a ver el estilismo completo. Sencillo y elegante, la artista no quiso dejar indiferente a nadie y modificó por tercera vez su look con una cola transparente con motivos florales en la parte trasera.

