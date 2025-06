¿Cómo preparar la tabla de quesos perfecta para el verano? ¡Toma nota!

MADRID, 11 Jun. (CHANCE) -

Cuando llega el calor los planes al aire libre cobran protagonismo y no hay nada más placentero que alargar la jornada hasta ver la puesta del sol. Dejarse llevar por el 'dolce far niente' es uno de los mayores placeres de la época estival y si no quieres empañarlo con tareas mundanas, como hacer la comida, apuesta por un picnic o una comida fría en la terraza.

Elige un buen enclave a la sombra, saca un mantel de cuadros y céntrate en lo importante: la comida. ¿Cansado de los sandwiches y las tradicionales tortillas de patatas? Dale un toque chic a tu jornada festiva y haz de tu tabla de quesos la protagonista del día.

Pero, ¿Cuál es la receta de la tabla de quesos perfecta para el verano? Existen mil combinaciones, pero si quieres triunfar debes tener en cuenta varios aspectos a la hora de diseñar la tuya.

SELECCIONA LOS QUESOS

El primero de los pasos es la selección de quesos. Elige entre tres y cinco tipos para que haya variedad pero no saturación. A la hora de elegirlos ten en cuenta las texturas, una de las características más importantes de este manjar.

Puedes incluir alguno cremoso, como el Camembert; uno semiduro, como el Manchego o el Gouda, y uno duro como el Parmesano. Si te gustan los sabores intensos, no te olvides de los quesos azules como el Gorgonzola, el Cabrales o el Roquefort.

El tipo de leche es determinante en el sabor del producto final. Así, puedes escoger entre quesos elaborados con leche de vaca, como el Cheddar y el Brie; de cabra, como el Olavidia, que en 2021 se coronó como mejor queso del mundo en los 'World Cheese Awards', o de oveja, como el Pecorino o el 'V de Navarra', que se alzó con la medalla de bronce en el 'World Cheese Awards 2024'.

Piensa en el gusto de los comensales. Los quesos de vaca son suaves, cremosos y con un sabor más neutro, lo que lo hace apto para todos los gustos, incluidos niños; mientras que los de cabra son más fuertes y ácidos. Pensados para aquellos paladares con mayor recorrido, combinan muy bien con frutas o dulces. Por último, los quesos de ovejas son profundos y ligeramente salados, por lo que maridan a la perfección con una copa de vino tinto.

LA IMPORTANCIA DEL CORTE

Elegir el queso es importante, pero a la hora de disponerlo en la tabla cada uno debe ir cortado de una manera específica, si quieres que la comida también agrade a la vista. Los quesos curados se prestan a un corte en cuña y triangular de entre 5 y 10 milímetros de grosor, y los semicurados y los tiernos se suelen cortar tanto en cuña como en barra. Con ayuda de un cuchillo específico, los quesos blandos y cremosos se cortan en lonchas y los untuosos, en tacos; mientras que los untables son los que dan más juego. Corta la parte superior como si fuera una tapa y con unos picos de pan puedes ir untándolo o si lo prefieres, extendiéndolo con un cuchillo en un biscote.

ACOMPAÑA AL QUESO

Para potenciar cada sabor y elevar los colores de la tabla, acude a los acompañamientos. Las frutas frescas, como uvas, higos o manzanas, o las secas, como los dátiles o las nueces, son un complemento ideal para una sesión gourmet.

Mermeladas, membrillos y miel aportarán ese toque que dulcifique el sabor de algunos de los quesos más aguerridos, mientras que los picos de pan y regañás aportarán un básico a la tabla.

Flores silvestres, ramilletes de hierbas aromáticas, frutas o galletas saladas pueden dar color a la presentación, que debe situarse en una tabla de madera, pizarra o mármol.

CÓMO COLOCAR LOS QUESOS

Empieza colocando los quesos dejando espacio entre cada variedad, distribúyelos por colores y formas y pon cerca de cada tipo su acompañamiento ideal, como las nueces al lado del queso azul o las uvas junto al Brie.

Intercala los frutos secos, frutas y flores entre las diferentes secciones y no te olvides de agregar pequeños boles para la mermelada y la miel.

¿Quieres generar conversación en torno al queso? Apunta este tip: Añade pequeñas etiquetas que los identifiquen ¡et voilà! Sin tediosas sesiones frente a los fogones, ni necesidad de aprender nuevas recetas, ya tienes ante tus ojos la tabla de quesos más instagrameable del verano.

MÁS DE CIEN VARIEDADES DE QUESO

Ahora solo necesitas un pequeño paseo al supermercado para elegir tus quesos favoritos. ¿Quieres una tabla apta para ser fotografiada y también para tu bolsillo? Aldi te lo pone fácil porque cuenta con una selección de más de cien quesos nacionales, con certificaciones como la Denominación de Origen Protegida (DOP), e internacionales, procedentes de países con tradición quesera como Francia, Holanda y Alemania.

Además, esta semana ofrece una selección con precios desde 2,65 euros hasta 3,69 euros para que puedas disfrutar sin romper tu presupuesto mensual.

Una de las joyas es el 'V de Navarra'. Se trata de un queso de oveja madurado que hizo las delicias del jurado que se reunió en la edición de 2024 que se celebró en Portugal y que puedes disfrutar esta semana en Aldi por 3,69 euros.

Otra de las opciones para los que tienen ganas de conocer sabores premiados es hacerse, por 3,45 euros, con el Queso Mezcla Viejo, que se alzó con la medalla de plata en la edición 2019-2020, o con el queso de oveja curado, a 3,49.

Aldi también baja de precio quesos esenciales para el día a día, como el ibérico viejo por 3,45 euros, el curado por 2,89 euros y el tierno, que se podrá adquirir por solo 2,65 euros.

En su mayoría pertenecientes a sus marcas propias, como La Tabla, Cucina, Milsani o Roi de Treffle, el surtido de quesos de Aldi es el aliado perfecto para el éxito de una comida de verano.