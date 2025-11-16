Aguasantas revela su relación actual con Isa Pantoja: "Hace tiempo que nos llevamos bien"

MADRID, 16 Nov. (CHANCE) -

Tras la entrevista más sincera y polémica de Kiko Rivera en su regreso a televisión, están siendo muchos los apoyos de Isa Pantoja los que están viendo la luz y es que la joven ha visto como uno de los episodios más difíciles de su vida ha sido ratificado por uno de los protagonistas, su hermano.

"Yo no estaba presente, pero la conversación tuve con ella es el detonante del por qué el va a Cantora y pasa esto" ha reconocido Aguasantas en el programa 'Fiesta' como pareja que era entonces de Manuel Cortés. "Coincidimos en un plató y hay un momento en que le digo: "Creo que Manuel te debería haber defendido en un momento y no lo hizo". Ella me miro y me dijo "llevas razón". Y justo cuando salimos, le pedí perdón por la parte que me tocaba" ha confesado Aguasantas reconociendo que fue ella la que le contó a Kiko lo que había hablado con su hermana porque alguien la convenció de que lo hiciera. Después de muchos años de lo ocurrido y reconociendo que su actuación no fue la correcta, la joven respondía en el programa a la pregunta de si ha tenido cargo de conciencia: "Con la edad uno se va dando cuenta. En ese momento no lo hice queriendo, ella sabe perfectamente que yo no hubiese contado eso nunca. Me hubiese gustado tener más autoridad. Hoy en día se hubiesen quedado con las ganas de que de mi boca hubiese salido algo. Me hubiese puesto en el lado de Isa y Kiko no se hubiese acercado a ella, te lo aseguro".

Tras la aparición de este nuevo apoyo público para Isa Pantoja era la propia Aguasantas la que reconocía ante las cámaras de Europa Press que en la actualidad mantiene contacto con Isa Pantoja a pesar de todo lo sucedido entre ellas en el pasado. "Isa yo hace tiempo que nos llevábamos bien, siempre tuvimos una conexión y le pedí perdón en aquel momento, porque así lo sentía" reconoce. Además, la que fuera nuera de Raquel Bollo asegura que cuenta con el permiso de Isa para contar esta historia: "Tengo buena relación... de hecho la he llamado antes de venir aquí y le he dicho, mira, Isa, voy a ir". Revelando una buena amistad entre ellas hasta el momento desconocida, Aguasantas explicaba cómo la ha visto tras la reciente entrevista de Kiko en televisión: "Ella está muy triste, la conozco desde hace trece años aunque no tengo una relación tan estrecha con ella, está muy triste porque yo también sé lo que es para ella Kiko". Además, la joven también reconocía que había notado un atisbo de rabia en el tono de voz de Isa al hablar con ella tras lo sucedido: "En parte también como con un poco de rabia porque al final pues las cosas no se cuentan como son". A la espera de saber si Isa Pantoja decide dar un paso más y propiciar ese acercamiento con su hermano, Aguasantas no tiene dudas de que llegará el perdón entre ellos: "Seguro, ella yo creo que ya lo perdonó".