Aitana, a corazón abierto: Su salud mental, si está enamorada, y por qué no irá a la boda de Ana Guerra

MADRID, 29 Oct. (CHANCE) -

Confirmando que atraviesa el mejor momento de su carrera musical, Aitana Ocaña ha recibido este lunes el premio 'Women of the Year 2024' de la revista Harper's Bazaar en la categoría de música. Impresionante con un arriesgado y escotadísimo vestido negro, la artista ha recogido el galardón muy emocionada y, en su regreso a España después de dos meses en Miami, ha aclarado qué hay de cierto en que se ha mudado a Estados Unidos para convertirse en un icono internacional y ha respondido a una de las preguntas que más nos hemos hecho desde que Ana Guerra anunció su boda con Víctor Elías: ¿Estará al lado de su compañera de 'Operación Triunfo' en el día más especial de su vida?

Derrochando cercanía ante las cámaras, la cantante de 'Vas a quedarte' se ha sincerado sobre las informaciones que apuntan a que ha dejado nuestro país para instalarse en Florida, donde se ha comprado una espectacular residencia valorada en 1.400.000 euros. Como ha asegurado, "mi casa está aquí, pero es verdad que trabajo mucho en Estados Unidos y sí que tengo una casa allí ahora para ir cuando tenga que ir a trabajar, pero yo estoy en España, yo tributo en España".

"Es una obsesión, todo el mundo preguntándome dónde tributo. Me da un poco de vergüenza que me hagan esas preguntas, pero vamos que realmente tranquilos, tributo en España, vivo en España y la casa de Miami, que habéis sacado fotos en todas partes, es para ir a trabajar porque en realidad yo paso mucho tiempo ahí" ha dejado claro.

AITANA NO ASISTIRÁ A LA BODA DE ANA GUERRA

A pesar de que es una de las grandes amigas que hizo en su paso por la academia de 'Operación Triunfo' en 2017, Aitana no estará al lado de Ana Guerra en su 'sí quiero' al inolvidable Guille de 'Los Serrano'. Como ha explicado, "necesitaba un descansito, me he notado estos últimos meses como que tenía que parar un poco y a la boda de Ana no voy a ir". "Ella sabe por qué, ya hemos hablado, está todo súper bien, yo a ella la amo con mi corazón y nos queremos mucho, la que tiene que saber por qué no voy es ella y ella ya lo sabe" ha revelado, afirmando que su ausencia no ha causado ningún problema en su relación con la cantante canaria.

Tampoco la veremos en la gran gala de 'Los40 Music Awards': "No voy a ir pero será el único año, siento que tengo que preparar algo muy grande, cuando lo tenga lo presentaré ahí. Los40 son mi familia, sabéis que si tengo algo grande, los primeros sois vosotros pero necesito ese tiempo de prepararlo, estoy en este proceso así que este año será el único que no voy a ir porque voy a preparar algo grande para el segundo" ha prometido.

Inmersa en la preparación de su nuevo disco, Aitana ha hecho un alegato sobre la importancia de la salud mental y, como ha confesado, "estoy yendo mucho al psicólogo, más que nunca, dos o tres veces por semana. Estoy entrenando mucho, me puse enferma antes de venirme, he estado con 40 de fiebre y no pude entrenar, pero ahora estoy entrenando bastante, estoy intentando llevar una vida lo más sana que pueda".

Una vida en la que, como ha vuelto a dejar claro, por el momento no hay ningún nuevo amor a la vista a pesar de los rumores de relación con el modelo catalán Biel Juste: "Me vais a buscar a un partido sabiendo que iba a venir aquí hoy. Ya os comenté que no estoy con nadie. Estoy sola, bueno muy acompañada por muchísimas amigas, por gente que quiero mucho pero no, no tengo novio".

También ha desvelado que, a pesar de su ruptura con Sebastián Yatra el pasado agosto, apenas 5 meses después de darle una segunda oportunidad a su historia de amor, todo está "súper bien" con el cantante colombiano, con el que sigue manteniendo una amistad aunque su relación no funcionase.

¿Iría Aitana a Eurovisión? Su respuesta, ¡en el siguiente vídeo!