Aitana y Nicole Wallace, las imágenes que revelan su desconocida amistad, ¡dándolo todo al ritmo de la música!

MADRID, 15 Jul. (CHANCE) -

Un año más, el festival ‘Mad Cool’ ha sido todo un éxito, tanto que una multitud de rostros conocidos no han querido perderse las actuaciones de sus cantantes favoritos como Dua Lipa, The Smashing Pumpkins, Janelle Monáe, Garbage, Rels B, Nothing But Thieves o Tom Odell como cabeza de cartel en la primera jornada. Disfrutando del ambiente exclusivo y la buena música, Aitana Ocaña se convirtió en una de las protagonistas de la primera noche en la que, además, se subió al escenario junto al cantante Tom Odell para sorpresa de todos los asistentes.

Como cualquier otra joven, la novia de Sebastián Yatra disfrutó del festival en un ambiente de lo más divertido y acompañada de amigas entre las que pudimos ver a la actriz de ‘Ni una más’, Nicole Wallace. Una amistad que desconocemos hasta ahora, aunque ambas demostraron haber hecho muy buenas migas mientras cantaban y bailaban al ritmo del espectáculo. Por su parte, Nicole se dejó ver especialmente cariñosa y cercana con dos amigas llegando incluso a compartir besos con ellas.

Tras varias horas de música, la ex concursante de Operación Triunfo entraba en backstage para sorprender a todos con su voz en compañía de Odell con el que tiene una muy buena amistad. Para la ocasión, Aitana optaba por un estilismo de lo más original con un mini vestido ajustado en color negro con la imagen de varios ojos estampada y unas maxi botas, también en negro.

Además de la cantante y la joven actriz, también otros rostros conocidos disfrutaron de la primera jornada del festival como fue el caso de la actriz Lucía Hoyos o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De lo más relajada, Ayuso disfrutó de la fiesta con una gran sonrisa en el rostro, pero sin rastro de su pareja, Alberto González. Entre los asistentes, también pudimos ver al hijo del actor Imanol Arias, Daniel Arias, que acudió a la cita en compañía de unos amigos.