Albano contesta a Lydia Lozano tras asegurar que no le entrevistará: "Se inventó algo absurdo e inaceptable"

MADRID, 18 Nov. (CHANCE) -

De todos es sabido cuál es el origen del conflicto entre Lydia Lozano y Albano, una historia que se remonta hace más de 20 años y de lo que, al parecer, se sigue hablando en la actualidad. Esta tarde, la colaboradora se enteraba en directo que su enemigo se sentará mañana en el 'Deluxe' para contestar a Patricia Donoso, pero... como sabe el funcionamiento del programa, ha decidido que no se va a sentar para entrevistarle.

Esta tarde hemos podido hablar con el artista y nos ha confesado que no conoce a Patricia, quien aseguró que había tenido una relación sexual con él en el pasado: "Yo no conozco quién es esta mujer que estuvo tres años conmigo, o yo estoy estúpido o esta mujer quiere algo que es inaceptable".

Vuelve a comparar a Patricia con Lydia, algo de lo que la colaboradora esta misma tarde se ha quejado, ya que parece que después de pedirle perdón por su fallo informativo hace años, no ha servido de nada: "mañana yo estoy en Telecinco, vamos a ver quién es esta mujer. Me parece la misma historia que pasó con Lydia Lozano, que se inventó algo absurdo e inaceptable, que he tenido que dar guerra".

Cuando le hemos informado de que Lydia ha decidido que no se va a sentar en la entrevista, Albano ha explicado que "la gente mala no me gusta ni tomar un café con ellos" y vuelve a hablar del daño que hizo la periodista en el pasado: "no solo a mí el daño, a todos los oyentes. Fue una historia sin pruebas, sin base, sin nada. Esta mujer instrumentaliza un hecho de este tipo para hacer dinero".

De esta manera, está claro que el artista sigue sin haber olvidado lo que ocurrió con Lydia en el pasado y, aunque la 'percha' de su entrevista mañana es contestar a Patricia, también hablará de la periodista... algo que ella misma se olía al asegurar esta tarde que la última vez que coincidió con él le hizo pasar la peor noche de su vida.

