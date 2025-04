Alberto Dugarte sobre Isabel Pantoja: "Trabajar con ella para mí ha sido maravilloso"

MADRID, 13 Abr. (CHANCE) -

Alberto Dugarte ha querido salir en defensa de Isabel Pantoja una vez más tras los testimonios que salen a la luz sobre el trato que tiene con los profesionales que han trabajado en alguna ocasión con ella.

"Trabajar con ella para mí ha sido maravilloso, me ha enseñado muchísimo porque hablamos muchísimo de ahora y del pasado, me cuenta historias maravillosas que yo desconozco y a mí que me encanta un poquito toda la cultura de la parte escénica, de las películas de antes y todo esto, me ha enriquecido muchísimo, para mí ha sido siempre un placer y lo sigue siendo", confesaba el maquillador.

Además, también tuvo palabras para Anabel Pantoja tras las críticas que esta recibiendo por el trato que tiene con la prensa. Dugarte aseguraba que es "maravillosa" y que "está con su novio, con su bebé y con toda su gente en Córdoba, que ahora empieza la Semana Santa, empiezan los pasos y ya sabes que David es muy de paso y devoto, así que ahí están disfrutando muchísimo".

Tras el delicado momento que viven, Alberto confesaba que "son tremendamente felices, yo creo que hasta viven al margen de todo esto, porque al final llega un momento que tanta barbaridad y tantas cosas... pues no hacen ni caso".