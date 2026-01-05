Alejandra Rubio confirma plan familiar por Reyes y deja en el aire un posible acercamiento con José María Almoguera - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Ene. (CHANCE) -

Alejandra Rubio encara una Noche de Reyes muy especial tras unas Navidades en las que la familia Campos ha vuelto a estar en el punto de mira. Nochebuena y Nochevieja se han vivido, un año más, en casa de Terelu Campos, convertida en epicentro de las reuniones familiares, con su hija y su yerno, Carlo Costanzia, como invitados en unas fiestas marcadas por tensiones y ausencias, como la de su sobrino José María Almoguera.

Esta vez, ha sido Alejandra quien ha desvelado cómo tiene previsto pasar la Noche de Reyes y deja claro que, para ella, lo esencial sigue siendo reunirse con su familia materna. En línea con lo que ya ha comentado en otras ocasiones, recuerda que el Día de Reyes es "muy importante" para la familia de su madre y una de las tradiciones más significativas del calendario familiar, por lo que no duda en confirmar sus ganas de vivirlo arropada por los suyos con un contundente "sí, por supuesto". Con esta respuesta, subraya su voluntad de mantener intactas las costumbres que siempre han unido a los Campos en torno a estas fechas tan señaladas.

Sin embargo, el ambiente cambia cuando las preguntas se adentran en el terreno más delicado: su distanciamiento con José María Almoguera. Tras la última entrevista de su primo en televisión, en la que él se mostró dolido por la falta de relación y por no haber conocido aún al hijo de Alejandra, quedó en evidencia la fría situación que atraviesan, algo que ya venía arrastrándose desde hace tiempo. Cuestionada sobre si la Noche de Reyes podría propiciar un acercamiento, la influencer prefiere cortar en seco y, visiblemente incómoda, se limita a decir: "Lo siento, chicos, gracias", evitando alimentar titulares y dejando la incógnita en el aire.