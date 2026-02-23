Alejandra Rubio y Gloria Camila se enfrentan por Rocío Flores - TELECINCO

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tras las duras palabras que Rocío Flores le ha vuelto a dedicar a Terelu Campos, Carmen Borrego y Alejandra Rubio, las reacciones no se han hecho esperar. En esta ocasión han sido Alejandra Rubio y Gloria Camila las que se han visto las caras en su trabajo en el programa 'El tiempo justo' donde ambas han intentado acercar posturas dejando claro que entre ellas no existe ningún problema.

"Ella contesta porque le preguntan y viene porque le dicen que tiene inquina hacia Las Campos y eso es mentira" deja muy claro Gloria sobre las palabras de su sobrina. "Las que han habaldo sin tener ni idea de su vida es Terelu y Carmen. Tú has dicho que Laura no se meta en el tema de Carlo, tu tía y tu madre se han metido en un tema que no tienen nada que ver" sentenciaba Gloria. A pesar de esto, Alejandra sí que muestra su apoyo a Rocío en cuanto a la portada de Carmen Borrego se refiere: "Entiendo que se moleste por la portada porque me molesta a mí cuando lo hace mi propia famiia, pues imaginate ella".

En defensa de su madre, que no tanto de su tía Carmen, Alejandra asegura que lo que ha hecho ha sido defender públicamente a su amiga: "Yo hablo por mi madre. Mi madre no puede saber la parte de Rocío hija, pero sabe lo que le ha contado Rocío Carrasco. Públicamente se está tratando este tema, pues defiende a su amiga. Ellas no son familia, aunque se llamen hermanas". Ante los rumores de un distanciamiento entre Rocío Carrasco y Las Campos, Alejandra duda de si su madre sigue teniendo la misma relación con la hija de Rocío Jurado: "No tengo ni idea. Supongo que sí. Creo que siguen teniendo relación".