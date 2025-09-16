Alessandro Lequio responde a carcajadas al consejo de Mar Flores de que vaya a terapia para tratar su agresividad

MADRID, 16 Sep. (CHANCE) -

Inmersa en la promoción de sus memorias, 'Mar en calma', Mar Flores no ha dudado en responder a las declaraciones de Alessandro Lequio poniendo en tela de juicio lo que relata en su biografía y acusándola directamente de "reinventar" su vida para contar una historia de "ficción".

Después de que el italiano haya asegurado por activa y por pasiva que la modelo le fue infiel a Fernando Fernández Tapias con él, afirmando que pasaba información de sus encuentros con el millonario empresario a un paparazzi con el que estableció una "relación comercial", la madre de Carlo Costanzia se sentaba en el plató de 'Y ahora Sonsoles' y, tranquila pero rotunda, ha defendido su versión y ha dejado claro que el ex de Ana Obregón miente.

"Cuando estás en paz, has pasado por procesos de dolor, de no rencor y de perdón, consigues que no te afecte lo que dicen de ti. Lo que están diciendo no me importa, pero que no digan que lo que yo he escrito no es la verdad... A lo mejor están incómodos con el papel que desempeñaron en mi vida" ha expresado, revelando que tiene pruebas y documentación de todo lo que ha contado sobre Lequio.

E, insistiendo en que nunca estuvo "a la vez" con el italiano y con Fernández Tapias, ha aconsejado al tertuliano de Mediaset que "pase por terapia para quitarse esa agresividad que tiene hacia la mujer".

A LEQUIO LE DA LA RISA AL ENTERARSE DE QUE MAR FLORES LE HA ACONSEJADO IR A TERAPIA

Unas contundentes palabras a las que Alessandro ha reaccionado ante las cámaras de Europa Press. Aunque ha asegurado que no piensa volver a pronunciarse sobre Mar y su relación porque ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre este tema, no ha podido evitar responder con varias carcajadas al consejo de la modelo de que acuda a terapia por la agresividad con la que habla de las mujeres. "¡Ay Dios mío!" ha exclamado sin poder contener la risa.

"Yo ya conté lo mío, ahora que cada uno se monte su película. Ya está todo explicado" ha sentenciado despreocupado, evitando sin embargo contestar al paparazzi Miguel Temprano después de su entrevista en '¡De Viernes!' acusándole de maquiavélico y de haber iniciado una relación con la modelo "para no volver a pasar hambre" pactando y vendiendo sus imágenes con ella.