Almudena Cid, pura complicidad y felicidad junto a Gerardo Berodia: las imágenes

MADRID, 1 Nov. (CHANCE) -

Almudena Cid vive uno de los momentos más plenos de su vida personal. Tras una etapa complicada marcada por su mediática ruptura de Christian Gálvez en 2021, la exgimnasta ha encontrado en Gerardo Berodia, exfutbolista y amigo suyo desde hace años, el apoyo y la estabilidad que necesitaba. Su relación, que comenzó desde la amistad y el respeto mutuo, lleva casi tres años consolidándose de forma tranquila y discreta, lejos del ruido mediático y con un vínculo cada vez más visible en redes sociales.

Pese a su habitual prudencia con la vida privada, Almudena no duda ahora en mostrar la felicidad de su día a día junto a Gerardo. Recientemente celebró su 45 cumpleaños con una emotiva dedicatoria pública de su pareja y una escapada a Almería llena de complicidad y romanticismo.

En esta ocasión, la pareja ha sido vista paseando por el centro de Madrid, disfrutando de los pequeños momentos juntos. Caminando de la mano y compartiendo confidencias, destacan por su naturalidad y complicidad, incluso cuando realizan gestiones rutinarias. Almudena, fiel a su estilo, suele apostar por looks tendencia y cómodos, como un minivestido blanco con jersey a juego y botines negros de tacón que ha lucido en una de sus últimas salidas públicas.

Ajena a polémicas del pasado, como las declaraciones de Patricia Pardo sobre su expareja, la joven prefiere mantenerse en un segundo plano y centrarse en esta nueva etapa llena de calma y equilibrio emocional. Tal y como ha revelado en entrevistas recientes, la exgimnasta se siente agradecida y afortunada por lo que ha construido: una historia de amor auténtica, basada en el apoyo mutuo y el crecimiento personal junto a Gerardo.