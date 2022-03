Almudena Cid da la espalda a la prensa, evita hablar de su vida y se deja ver cansada de la polémica

MADRID, 31 Mar. (CHANCE) -

Almudena Cid no está pasando por su mejor momento personal... y es que desde que se hiciera pública su ruptura con Christian Gálvez y descubriésemos después que el presentador pregonara su amor por Patricia Pardo, su pareja actual, a través de la radio en la que colabora. Unos meses convulsos en los que la actriz ha tenido que hacer frente a las cámaras de la prensa noche y día, viendo cómo en las últimas ocasiones mostraba el cansancio que le ha ocasionado toda esta polémica.

Este jueves, la deportista ha reaparecido en la Presentación Oh My Gol! de LaLiga Music Experience y lo cierto es que nos hemos quedado de piedra al ver cómo evita hablar con la prensa. Un tanto perdida, Almudena se dirige hacia los medios allí presentes, pero sin esperarlo... se da la vuelta, ignora las preguntas y abandona la sala para no hablar de nada.

A lo largo de esta semana hemos visto unas fotografías de Christian Gálvez con Patricia Pardo disfrutando de su amor por Galicia y lo cierto es que en ellas demuestran el momento tan especial que viven. Locamente enamorados, ambos se hacían muestras de cariño y paseaban su amor ante todos los habitantes de los pueblos que estuvieron visitando como pareja formal.

Una realidad que contrasta mucho con la de Almudena Cid, que como decimos no está pasando por su mejor etapa. La madre de la gimnasta rompía su silencio en redes sociales tras colgar una fotografía con mensajes enigmáticos y contestaba a uno de sus seguidores asegurando que: "Tú que sabrás desde cuándo está con otra. Ha sido un mentiroso toda la vida". Un mensaje que ha sido de lo más comentado y que a día de hoy nos sigue sorprendido.

Cargando el vídeo....