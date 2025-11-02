Almudena Lapique sobre su tía Cari y su prima Carla: "Si antes las admiraba, no te puedes imaginar ahora"

MADRID, 2 Nov. (CHANCE) -
El 2024 no fue un año fácil para la familia Lapique, pero han demostrado que la unión familiar es súper importante para afrontar las duras pérdidas de Carlos Goyanes, Caritina Goyanes y Manuel Lapique. Hace unos días, Almudena Lapique se dejaba ver ante las cámaras y hablaba sobre los momentos tan complicados que ha vivido la familia.
"Al final, cuando todo va bien, te sientes indestructible y de repente se caen un poco algunos edificios por el camino", aseguraba la joven, pero reconocía que "tener ese apoyo es increíble, incondicional y es muy bonito", haciendo referencia a su familia.
En cuanto a su ha recibido ayuda psicológica tras el fallecimiento de su padre, su tío y de su prima, Almudena desvelaba que "no, pero debería hacerlo" porque "es la típica recomendación que todo el mundo te da, que estés mal o estés bien... en mi opinión es necesaria, aunque nunca lo haya hecho, pero quiero. Es algo que estoy mirando hacer".
En ese aspecto, la joven confesaba que "ahora que estoy un poco mejor, estoy empezando a planteármelo" aunque explicaba que "hay un momento en el que ni se te ocurre tampoco pedir esa ayuda externa".
Cuando le preguntaban por su tía o su prima Carla, Almudena solo tiene palabras de cariño y admiración hacia ellas, reconociendo que "es increíble, es una admiración absoluta a ella, es un ejemplo a seguir para mí, espero que para muchos. Si antes las admiraba, no te puedes imaginar ahora".