Almudena Navalón, ¿tiene planes de ampliar la familia con Manuel Carrasco?

MADRID, 6 Nov. (CHANCE) -

Tras haber logrado mantenerse en la cúspide de la música desde su salida de la segunda edición de 'Operación Triunfo', Manuel Carrasco no para de cosechar éxitos en su carrera profesional en la que está disfrutando de un gran apoyo y cariño por parte de su público. Felizmente enamorado de Almudena Navalón, los dos han formado la familia que siempre soñaron y viven alejados del foco mediático porque así lo han decidido.

Hace unos días podíamos hablar con Almudena en la presentación del 'Festival de Huelva' y nos hablaba largo y tendido sobre su matrimonio con Manuel, la periodista asegura que: "Estamos bien, me ha aportado felicidad, emociones bonitas, una familia preciosa y todo bueno, no sé, qué te voy a decir, muy contentos".

Además, la periodista nos confesaba que de momento no se plantea ser madre de nuevo: "Ahora mismo no, no nunca se sabe lo que puede pasar, tampoco es que yo esté como loca, pero si viene, vino. De momento no hay planes de eso". Y es que recordemos que los dos tortolitos viven felices al lado de sus hijos, Chloé y Manuel, de 5 y 2 años, dos pilares fundamentales en la vida de ambos.

Almudena nos aseguraba que no ha hablado con Eva González tras hacerse pública su separación: "No nos hemos enterado muy bien de lo que ha pasado, no hemos hablado con ella, esperemos que esté bien, es que me pillas que no sé qué decirte. No sé qué ha pasado, se han separado y es oficial, espero que estén bien los dos, que se lo merecen, Eva es encantadora y él también vuestro apoyo lo tiene siempre".

