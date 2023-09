Álvaro Muñoz Escassi reaparece junto a María José Suárez tras los rumores de crisis: "¿Por qué vamos a estar separados?"

MADRID, 14 Sep. (CHANCE) -

El pasado fin de semana, el programa 'Fiesta' anunciaba que Álvaro Muñoz Escassi le habría sido infiel a María José Suárez durante su visita al FesTVal de Vitoria para promocionar 'MasterChef Celebrity'. Una información que se quedaba en barbecho y que en el día de hoy han desmentido ambos por separado: primero lo ha hecho él, asegurando que están "muy bien" y luego la modelo, que se ha mantenido en silencio.

Minutos más tarde, la pareja se ha dejado ver ante nuestras cámaras, saliendo del hogar en el que comparten su vida, demostrando que entre ellos no existe ninguna crisis sentimental y que, por supuesto, su amor está intacto.

Arreglados para disfrutar de la feria de Coría del Río, primero hacía su aparición María José, quejándose por el calor, pero luciendo una sonrisa de oreja a oreja... y más tarde, el jinete reaccionaba cuando nos alegrábamos por verles juntos: "¿por qué vamos a estar separados?".

No cabe duda de que los rumores de infidelidad no han afectado a la pareja y que juntos siguen no solo compartiendo su vida sino también mostrándose ante las cámaras como uno de los tándem más sólidos del momento.

