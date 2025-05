Amaia Montero lanza un zasca a Cayetana Guillén Cuervo elevando a los altares a Gonzalo Miró

MADRID, 7 May. (CHANCE) -

Gonzalo Miró ha sido preguntado este miércoles por la mañana en 'Espejo Público' qué pasaría si Amaia Montero tuviese la misma actitud con él que la que ha tenido con Cayetana Guillén Cuervo y, muy tranquilo, ha confesado que eso no nunca va a pasar porque son íntimos amigos y él no ha desvelado nada que no se sepa.

Unas declaraciones que se producían después de que se le escuchase decir ante las cámaras que siente que el regreso de la artista está más cerca que nunca. Matizando después en plató que es lógico que la vuelta de la cantante está más cerca que hace unos meses porque es cuestión de tiempo.

Además, se le ha preguntado que pasaría sí, él que nunca ha tenido problema al hablar de Amaia, tuviese un desliz como el que tuvo Cayetana hace unos días cuando confirmaba ante la prensa el regreso de la artista con La Oreja de Van Gogh. El colaborador, de lo más tranquilo, confesaba que eso nunca ocurrirá porque no dice nada que no se sepa y ponía en valor el vínculo tan estrecho que tiene con ella.

Ahora, Montero ha reaccionado a estas declaraciones en sus redes sociales colgando una fotografía de ambos con una declaración que supone un nuevo zasca para la que ha sido hasta ahora su gran amiga:

"Qué suerte, qué gran suerte tengo de tenerte como amigo... Siempre cuidándome, protegiéndome sin fallarme nunca... GRACIAS. TE QUIERO", ha escrito la artista en su perfil de Instagram.

Unas palabras que van a dar que hablar, sobre todo por el matiz de "sin fallarme nunca", lo que sería un zasca para Gillén Cuervo que, sin ninguna intención, confirmaba lo que era un secreto a voces desde hace unos meses.