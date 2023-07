Amaury Nolasco confiesa cómo se encuentra Ricky Martín tras su divorcio: "Está bien"

MADRID, 30 Jul. (CHANCE) -

Tras seis años de insaciable amor, el pasado 6 de julio nos enterábamos de que Ricky Martin y Jwan Yosef habían puesto fin a su matrimonio. Hicieron oficial su amor al posar por primera vez juntos en la alfombra roja de la AmFAR Inspiration Gala y en 2018 el cantante informó a todos sus seguidores que se había dado el 'Sí, quiero' en una ceremonia privada. Después de formar la familia que siempre habían soñado, parece que su historia de amor se acaba para siempre.

Hace unos días hablábamos con Amaury Nolasco y le preguntábamos por esta noticia que sorprendía hace tan solo unas semanas y nos aseguraba que Ricky se encuentra bien de ánimos: "Ricky se encuentra bien".

El actor nos explicaba que ha preferido no preguntarle directamente por su separación: "No le pregunto sobre eso porque obviamente, eso es vida personal. Es buen amigo, hermano, le adoro", pero no dudaba en dedicarle unas bonitas palabras: "Es un guerrero, es un ser hermoso al cual adoro, y es un puertorriqueño así que es de los míos".

Por otro lado, Amaury empatiza con sus compañeros de profesión que se encuentran en huelga en estos momentos y asegura que "estamos en solidaridad con nuestros compañeros actores, que ellos están allá. Yo estoy aquí festejando y pasándola bien pero ellos son los verdaderos que están luchando por nuestros derechos".

Enamorado de Marbella, no podía faltar a la Global Gift Gala un años más y bromeaba con "pedir mucho ya y es que me deberían dar la ciudadanía de España porque esto ya es una tradición y es algo muy lindo por la cual venimos aquí a reunirnos para ayudar a los niños que bueno, son especiales, son ángeles, que papá Dios nos ha dado".

Cargando el vídeo....