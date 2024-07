Amor Romeira advierte que tiene pruebas de una nueva infidelidad por parte de Álvaro Muñoz Escassi

MADRID, 7 Jul. (CHANCE) -

Hace unos días Amor Romeira aseguraba que ha visto pruebas de que Álvaro Muñoz Escassi fue infiel en más de una ocasión a María José Suárez con otra mujer distinta a la que ha salido en los medios de comunicación en los últimos días.

Ayer, volvíamos a hablar con la colaboradora de televisión y nos confesaba que esta mujer "viene a Madrid para hablar conmigo en persona y yo verlo todo físicamente, aunque es verdad que las cosas que ella me pasó las contrasté y son fuertes".

Tanto es así que Amor tiene en su poder "un mensaje de Álvaro Muñoz Escassi en el que se desahoga con su amante, donde puntúa que María José le ha sido infiel. Entonces, ¿cómo vas a citar una infidelidad si supuestamente tienes una relación abierta? No cuadra la historia".

Para la canaria "es de aplaudir" la confesión del jinete al contar que ha estado con una mujer trans: "Esa parte de la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi me encantó porque muestra una realidad que es la de que la mujer trans existe, la mujer trans no pasa nada porque se enrolle con un hetero, no cambia la condición sexual de ese hombre que tenga relaciones con las mujeres trans".

Eso sí, quiso dejar claro que "lo que no es de aplaudir es todas las mentiras que dijo y cómo dejó a los pies de los caballos a María José Suárez porque ha mentido absolutamente en todo".

Cargando el vídeo....