La RAE replica a García Montero que la decisión de Panamá para el CILE se tomó en Arequipa y se comunicó a Albares

Archivo - (I-D) El escritor y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado y el alcalde de Cádi - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia Española (RAE) ha replicado al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que la decisión de que Panamá acoja la siguiente edición del Congreso Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se tomó en Arequipa (Perú) durante el X CILE y que fue entonces cuando se le comunicó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

"Pese a las afirmaciones del director del Instituto Cervantes, el acuerdo de designar como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) a Panamá no ha sido tomado por el director de la RAE sino por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), de la que forman parte 23 academias, que lo adoptó en Arequipa por unanimidad", han explicado fuentes de la RAE a Europa Press.

Así, desde la Real Academia explican que si no se comunicó entonces la decisión fue porque quedan tres años para el siguiente CILE y porque la situación "de tensión y desencuentro" que "provocó" García Montero, "hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio".

"Sin embargo, el director de la RAE se lo comunicó personalmente al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, el mismo día en que se regresó de Arequipa", añaden fuentes de la RAE.

Ha sido este mismo martes cuando el director del Instituto Cervantes ha denunciado que Muñoz Machado haya decidido "por su cuenta" que sea Panamá la sede del próximo CILE.

"El Instituto Cervantes tiene dos situaciones. La primera, que se entera porque se lo comentan otras academias, que el director de la Academia de la Lengua Española, por su cuenta, ha decidido que sea en Panamá (el próximo CILE). A partir de ahí tenemos, uno, no ofender a Panamá porque nos interesan las relaciones internacionales y no permitir las ofensas a una institución de Estado, como el Instituto Cervantes, a la que tiene acostumbrado el director de la Real Academia Española", ha explicado García Montero durante un encuentro con medios de comunicación para repasar los datos del curso previo a la reunión del Patronato en el Palacio de Aranjuez.

Fuentes de la RAE también han precisado que, por primera vez, hoy no han asistido al Patronato del Instituto Cervantes ni el director de la RAE ni el secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez, ni el académico Luis Mateo Díez, para resaltar "el malestar de la RAE y de la ASALE con la conducta inexplicable del señor García Montero".

Esta reunión del Patronato ha estado presidida por los reyes Felipe VI y Letizia y han acudido tanto García Montero como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Albares y Urtasun. Fuentes de la RAE han apuntado a que la inasistencia se comunicó ya hace unos días.

En el encuentro con la prensa, el director del Cervantes ha asegurado que "sigue manteniendo" sus declaraciones sobre el director de la RAE, insistiendo en que la institución necesita un "filólogo de calidad" y no "un abogado de negocios".

La polémica entre ambos directores se remonta al pasado mes de octubre, cuando García Montero atacó a Muñoz Machado refiriéndose a él como un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias". Durante el CILE en Arequipa (Perú) se mantuvo la tensión entre ambas instituciones, aunque posteriormente no se habían producido más declaraciones.

Aunque lo habitual es que durante el cierre del CILE las instituciones organizadoras, entre las que está el Cervantes y la RAE, anunciasen la nueva sede del Congreso, no había ocurrido así esta ocasión. En ese último acto tampoco estuvieron presentes ni García Montero ni Muñoz Machado, algo que tampoco es habitual.