Ana Guerra confirma que la Reina Letizia está invitada a su boda "como cualquier familiar de Víctor y mío"

MADRID, 18 Nov. (CHANCE) -

Viviendo uno de los momentos más especiales de su vida, este sábado hemos estado con Ana Guerra en la premiere de 'Wish: el poder de los deseos'. Una película de Disney en la que ha colaborador la cantante, cumpliendo así uno de sus sueños. Allí, hemos hablado con ella y nos ha confesado que está saboreando una de las etapas más felices de su vida.

"Disney despierta ilusión, deseo, yo me ponía toallas en las piernas para ser Ariel" nos comentaba la artista, demostrando así que ha cumplido un sueño y aprovechaba para lanzar un deseo: "Me encantaría que no existiesen las guerras en el mundo, creo que es un deseo muy necesario ahora".

Bromeando sobre su boda, la artista explicaba que todavía no se han puesto manos a la obra con los preparativos porque es demasiado pronto: "Es pronto, está todo en el aire, no vamos a someteros a ningún tipo de presión por haber dicho la noticia, pero con muchas ganas".

Ana nos confesaba que no le ha mandado la invitación de su boda con Víctor Elías a la Reina Letizia: "no, porque no hemos mandado invitaciones porque no tenemos la fecha", pero confirma que estará invitada al enlace: "claro, por supuesto, como cualquier familiar de Víctor y mío".

En cuanto a cómo quiere que sea su vestido, la cantante desvelaba que "soy bastante clásica, no tengo nada en mente, pero si que soy muy clásico para esas cosas, pero que no falte de nada, todo" y dejaba claro que están todos los extriunfitos invitados: "están todos invitados, ya lo sabéis".

