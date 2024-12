Ana Herminia reacciona a la entrevista de Bárbara Rey: "No tiene perdón de Dios"

MADRID, 24 Dic. (CHANCE) -

La entrevista en plató de Bárbara Rey este lunes hablando del Rey Juan Carlos I y de su hijo ha desatado de nuevo la polémica y Ana Herminia no ha tardado en reacciones. La mujer de Ángel Cristo Jr. ha estallado ante los micrófonos de Europa Press y ha asegurado que la vedette "no tiene perdón de Dios".

"Para mí no dejó ningún titular, se lo llevó calentito, pero ole por ella", explicaba cuando le preguntábamos por la entrevista y ha dejado claro que todo lo que contó "está ya más visto".

Además, opinaba que "se confirma que los menores no le importan absolutamente nada, las insinuaciones que hizo solamente una mente baja, bajuna total, sucia, puede decir una cosa así" y añadía: "Se cree la ladrona que todos son de su misma condición".

Unas palabras que tienen que ver con el suceso que Bárbara contó en plató, sobre lo que ocurría supuestamente en la habitación donde dormían Ana y Ángel en su casa con una menor.

Tan enfadada se ha mostrado que advertía la vedette que su hija puede hablar dentro de tres años: "En tres mi hija tiene 18 y si se piensan que yo tengo carácter, mi hija viene fuerte, no hay derecho que no tenga ni un mínimo de respeto por los menores".

La mujer de Ángel Cristo Jr aseguraba que "a diferencia de ella a mí no se me cayeron los anillos, con dos profesiones que tengo, me fui a trabajar y a vender esos dispositivos" y que "yo sí soy buena madre".

También aclaraba que "a mí no me han dado ni un euro, ni ella ni Sofía, no he tenido necesidad, siempre he trabajado, no se me caen los anillos... y ellas lo saben, nunca les he pedido nada".

Por último, Herminia reaccionaba a las insinuaciones que hizo Bárbara sobre el infierno que vivieron ella y su hija con Ángel, asegurando que "es peor las insinuaciones, en un Tribunal o donde haga falta". "No tiene perdón de Dios", concluía.