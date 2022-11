Ana María Aldón y Ortega Cano, de nuevo juntos tras filtrarse que no hay acuerdo de divorcio (de momento)

MADRID, 17 Nov. (CHANCE) -

José Ortega Cano y Ana María Aldón todavía no han sellado su acuerdo de divorcio tres semanas después de reunirse para sentar las bases del mismo, y parece que podría haber problemas entre la expareja. Y es que tal y como han revelado en 'El programa de Ana Rosa', la "injerencia" de un familiar del torero aconsejándole que no se haga cargo de todos los gastos relacionados con el hijo que tiene la diseñadora - algo a lo que en principio se ofreció el viudo de Rocío Jurado por la diferencia de ingresos que hay entre ambos a pesar de que la custodia del menor será compartida - habría provocado dudas en el maestro, que no sabe si firmar o no el convenio que en un principio negoció con la andaluza.

Una noticia sobre la que ninguno de los dos se ha pronunciado, aunque sí se han dejado ver de nuevo juntos en el colegio del pequeño José María, dejando claro que su prioridad en estos momentos es el hijo que tienen en común y demostrando sin necesidad de palabras que su relación continúa siendo cordial a pesar de sus problemas para firmar el acuerdo de divorcio.

Sin embargo, en esta nueva aparición conjunta su actitud ha sido muy diferente, ya que mientras Ana María se ha mostrado de lo más sonriente ante las cámaras, Ortega Cano estaba de lo más serio, caminando varios pasos por detras de su exmujer sin aclarar qué hay de cierto en que ahora duda en hacerse cargo de los gastos relacionados con su hijo. ¡Dale al play y no te pierdas el momento!

Cargando el vídeo....