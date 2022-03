Ana Mena nos cuenta cuál es su verdadera relación con Brahim Díaz

MADRID, 7 Mar. (CHANCE) -

En medio de constantes rumores sobre una posible historia de amor con la estrella del fútbol Brahim Díaz, Ana Mena deja claro que es una mujer soltera y feliz completamente centrada en sus proyectos profesionales. En esta ocasión la cantante apoyó la nueva iniciativa de la organización 'Inspiring Girls' y lo hizo demostrando que está en su mejor momento personal y profesional al que le ha costado mucho esfuerzo llegar.

"Yo no tengo pareja, estoy felizmente soltera. Te digo la verdad, tengo tan poco tiempo que no me doy cuenta de si alguien me escribe, estoy en otra ahora mismo" nos ha confesado la joven con una gran sonrisa en el rostro sobre los rumores que la relacionaban con el futbolista. A pesar de estas informaciones, Ana reconoce que prefiere tomarse estos temas de la mejor manera posible desmintiendo o confirmando lo que se dice sobre ella: "Me lo tomo a risa. Si es verdad se dice y si no es verdad, también. No tengo ningún problema en responder naturalmente".

Convertida en uno de los rostros más conocidos del panorama musical en nuestro país, pero tambíen en Italia, la joven confiesa que la fama ha llegado a su vida de una forma muy progresiva por lo que ha aprendido a disfrutar de cada logro por pequeño que sea: "Ha sido todo muy poquito a poco, con un proceso. Cada cosa buena que te pasa lo valoras muchísimo. No le encuentro el sentido a cambiar de actitud, rodearte de buenas personas siempre es muy importante, que te digan las cosas buenas y las malas también, es muy necesario escucharlas".

Siempre del lado de la música y apoyando a los nuevos talentos emergentes, Ana también ha aprovechado la ocasión para apoyar la participación de Chanel en el Festival de Eurovisión dejando de lado las polémicas: "Me parece una grandísima candidata a representar a España en Eurovisión, le mando toda mi fuerza, todo mi apoyo, es un artistazada y lo va a petar".

