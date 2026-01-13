Ana Obregón defiende con rotundidad a Julio Iglesias: "Inverosímil todo"

ANA OBREGÓN SE PRONUNCIA EN DEFENSA DE JULIO IGLESIAS A LA SALIDA DEL PROGRAMA 'Y AHORA SONSOLES' - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 13 Ene. (CHANCE) -

Siempre en el centro de la polémica, Ana Obregón no ha dudado en pronunciarse sobre lasa terribles acusaciones que esá sufriendo Julio Iglesias en las últimas horas por parte de unas ex trabajadoras que lo acusan de supuestas agresiones sexuales reiteradas en su propio domicilio de República Dominicana. Cumpliendo con sus compromisos proesionales como colaboradora del programa 'Y ahora Sonsoles', Ana se mostraba rotuna ante las cámaras a las puertas de las instalaciones de televisión. "Estoy impactada. Inverosímil todo" dejaba muy claro la actriz. Tras sus declaraciones en el programa al respecto, Ana sentenciaba: "Yo no voy a hablar más de este tema".

Durante su paso por el programa, la propia Ana protagonizaba un tenso desencuentro con la presntadora al defender al artista por la falta de pruebas. "Decís que tenéis pruebas, ¿me puedes decir que pruebas son aparte de lo que ellas cuentan? Como habéis investigado tanto algo tendréis" preguntaba Ana durante su intervención. Visisblemente molesta por las acusaciones hacia Julio Iglesias y el daño que esto puede ocasionarle, Ana comentaba: "¿Cuánto han cobrado estas chicas?" y añadía tratando de desmontar el argumento de las acusaciones: "Un psicólogo no puede hablar con un periodista, es secreto profesional".

Tan solo unas semanas después de la polémica de Jeffrey Epstein por la que Ana también se veía salpicada debido a su relación en el pasado con él, la actriz ha querido dejar muy clara su postura en esta ocasión defendiendo a capa y espada a Julio Iglesias que, por el momento, ha evitado pronunciarse ante estas acusaciones que ponen en entredicho su reputada trayectoria profesional, pero también su lado más personal.