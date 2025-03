Ana Obregón, tajante con la polémica de Lequio: "Claro que se preocupa por Ana Sandra, es su nieta"

MADRID, 28 Mar. (CHANCE) -

La Fundación Aless Lequio, presidida por Ana Obregón, ha sido distinguida con el Galardón Severo Ochoa al Mérito Sanitario, que reconoce la excelencia en el ámbito de la salud, la innovación y la humanización de la atención médica y en la gala hemos visto a la presentadora de televisión.

Allí, la actriz ha asegurado que "es el premio más importante de toda mi carrera" porque "se premia a la fundación de mi hijo, que era su último deseo". Muy emocionada, ha comentado que "no me lo esperaba" porque "lo hago por mi hijo y por muchas madre y padres que tienen hijos, para que no pasen por el infierno que pasó el padre de Aless y yo".

Además, ha querido dejar claro que Alessandro Lequio es "el vicepresidente de la fundación y está encima de todo". En cuanto a este premio, lo ha recibido "emocionado", pero no ha podido ir porque "por las tardes está con su niña y yo le entiendo".

Sobre la polémica que se creó hace unos días cuando el colaborador de televisión dijo que Ana Sandra no heredará nada de él porque no es su nieta, Ana ha vuelto a hablar públicamente y ha dejado claro que "él dijo que legalmente no es hija de Aless y tiene la razón, es mi hija".

Eso sí, no hay mal rollo con Lequio porque "tenemos una relación maravillosa, nos une el amor a nuestro hijo" y ha vuelto a recalcar que "se preocupa" porque la pequeña porque "es su nieta, cómo no se va a preocupar".

Lo que sí que no ha querido desvelar es si ya se ha producido ese encuentro entre Lequio y la pequeña porque "hay una parte de todo eso, que él pidió respeto y yo lo acepto", por lo que nunca lo dirá.