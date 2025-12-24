Ana Peleteiro, embarazada de su segundo hijo cinco meses después de perder al bebé que esperaba - EUROPA PRESS

MADRID, 24 Dic. (CHANCE) -

Ana Peleteiro cierra uno de los años más intensos de su vida con la noticia más esperada: vuelve a estar embarazada apenas cinco meses después de perder el bebé que esperaba junto a su marido, el también atleta Benjamin Compaoré. La medallista olímpica habla de este nuevo comienzo como un auténtico "milagro de la Navidad" y lo vincula directamente con el duelo que todavía atraviesan por la pérdida anterior.

La atleta gallega ha compartido la buena nueva en sus redes sociales con una imagen muy simbólica: aparece mostrando la ecografía mientras presume de una incipiente tripa premamá que había mantenido en secreto hasta ahora. En la publicación, en la que también aparece su hija Lúa sujetando la foto del futuro bebé, escribe que su "angelito en el cielo" les ha enviado "el regalo más grande, bonito y especial para despedir este 2025", un mensaje en el que mezcla gratitud, esperanza y referencia directa al hijo que perdieron en verano.

Este embarazo llega tras un año marcado por fuertes contrastes para Peleteiro: a mediados de 2025 hizo público que había sufrido un aborto del que iba a ser su segundo hijo, hablando con mucha honestidad del dolor físico y emocional del proceso y de la idea de tener "un angelito más en el cielo" que los acompañaría siempre. Esa misma franqueza ha guiado ahora su forma de comunicar la nueva ilusión, subrayando que se siente afortunada y que la vida les devuelve, de alguna manera, la luz en un momento de despedida de año.

Más allá del plano personal, la noticia se suma a una etapa de cambios en la que la campeona de Europa de triple salto ha ido reordenando prioridades, combinando la alta competición con la maternidad y nuevos proyectos, como la cafetería que ha abierto en Ribeira junto a su pareja mientras construyen allí su nueva casa. Tras su primera hija ya demostró que podía regresar al máximo nivel internacional, y ahora afronta esta nueva maternidad con la experiencia de haber transitado tanto la cara más feliz como la más dura de los embarazos.

En su mensaje, la deportista resume este cierre de año hablando de "abundancia, amor y felicidad", una manera de poner palabras al giro emocional que ha vivido en pocos meses. Aunque no ha desvelado de cuántas semanas está ni cuándo nacerá el bebé, sí deja claro que este nuevo hijo se siente como un regalo inesperado y profundamente simbólico para la familia Peleteiro-Compaoré.