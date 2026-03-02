Ana Terradillos revela el secreto de sus 12 años de amor con Jorge Alcolea

MADRID, 2 Mar. (CHANCE) -

Feliz por el momento personal y profesional que está viviendo, Ana Terradillos no quiso faltar en la inauguración de SAM, el Salón de Arte Moderno, que dirige su pareja, Jorge Alcolea. Orgullosa de la gran labor que desempeña, la periodista se derretía en elogios hacia él revelando uno de los secretos de su relación: "Yo concibo el amor estando al lado de una persona a la que admiras y si no creo que no habría juego. Eso es una cosa que yo siempre le he dicho a Jorge Alcolea. Le admiro mucho y él me admira mucho a mí profesionalmente también".

Consciente de la gran carga laboral que asumen ambos en su día a día, Ana asegura que siempre encuentra un hueco para compartir con él que les hace escapar de la rutina. "Bueno, intentamos cenar juntos, porque yo como me acuesto tan pronto, pues la verdad es que intentamos mantener ahí un horario, es muy poquito, al final es una hora al día" ha explicado la periodista sobre cómo se organizan con sus respectivos compromisos profesionales. Además, Terradillos confesaba uno de los detalles que Jorge tiene con ella a diario y que le gusta destacar: "Jorge duerme muy mal, entonces lo que hacemos es, bueno, pues a la mañana nos levantamos y bueno, me prepara siempre el café. No sé si es bonito o feo".

Muy al día con la actualidad política y social de nuestro país, Ana cree que ha llegado el momento de que don Juan Carlos regrese a España, aunque con algunas condiciones que deberá asumir como todos los españoles. "Debe volver ya. Tiene que rendir cuentas, probablemente tiene que pedir perdón, por supuesto facturar como hacemos el resto de españoles con nuestros impuestos, pero es una persona mayor ya. Y yo creo que toca volver ya. Es que si no va a ser un lío" sentenciaba al respecto.