Anita Matamoros da la última hora sobre el estado de su cuñada Marina Romero: "Son cosas muy delicadas"

MADRID, 19 Nov. (CHANCE) -

La marca GHD ha dado el pistoletazo de salida a la Navidad con una fiesta en el hotel Rosewood Villamagna de Madrid en el que el rojo se convirtió en el gran protagonista, al ser el color elegido por la exclusiva lista de invitadas al evento, entre las que se encontraban algunas de las influencers más populares de nuestro país: María Pombo, Dulceida, Violeta Mangriñán, Laura Matamoros, Rosanna Zanetti,o Anita Matamoros, que se ha sincerado sobre el complicado momento de salud que atraviesa la novia de su hermano Javier Tudela, Marina Romero.

Fue a principios de septiembre, dos semanas después de que Makoke cancelase 'in extremis' su boda con Gonzalo por un problema de salud grave de un familiar cercano, cuando su nuera dio un paso al frente e hizo pública su enfermedad a través de sus redes sociales con una preciosa carta de amor a su pareja para agradecerle su apoyo incondicional en este durísimo trance del que, aseguraba, "saldremos más unidos y más fuertes".

Desde entonces, Marina se mantiene lejos de los focos, volcada en su lucha contra la enfermedad y en su familia, principalmente en los dos pequeños que tiene en común con Tudela, Javi (4) y Bianca (1), y el hermetismo rodea a todo lo relativo a su estado.

Ahora es Anita la que ha actualizado cómo se encuentra su cuñada cuando la prensa ha querido saber cómo pasará estas Navidades: "Pues en familia, completamente importante. Y bueno, más en los últimos meses que no han sido del todo fáciles". "Marina está refugiándose, no, disfrutando del tiempo en sus hijos, en mi hermano, bueno, en su familia, en sus amigos, en nuestra gente... que al final es lo más importante" ha revelado.

Y aunque asegura que la influencer "está bien", ha explicado que "tampoco quiero hablar por ella porque son cosas muy delicadas y no creo que nadie tenga que hablar por nadie". "Pero ya te digo, está disfrutando de los momentos en familia, que al final son muy importantes. Cuando te enfrentas a problemas, es donde hay que estar, donde hay que tener la cabeza. Con este tipo de cosas te das cuenta que no necesitamos motivos para celebrar y para estar juntos. Así que la Navidad y un viernes cualquiera y un miércoles también" afirma emocionada.

Cuando este trance tan duro pase, llegará el 'sí quiero' de Makoke: "Boda va a haber, vamos. Vamos que sí va a haber boda" ha exclamado, desvelando que "hasta la propia Marina está con ganas en ese sentido. Y va a ser un día que esperamos con más ganas todavía. No ha podido ser porque lo importante en ciertos momentos es la familia. Así que hay que priorizarla".

Hablando de familia, y tras protagonizar un cariñoso reencuentro ante las cámaras con su hermana Laura a su llegada a la fiesta presumiendo de la maravillosa relación que tienen, Anita ha mandado un enigmático mensaje a su padre, Kiko Matamoros, con el que lleva varios años distanciada: "Hay que estar tranquilo, uno tranquilo. Hay que centrarse en lo importante, hay que priorizar siempre. Y hay que tomarse las cosas con calma. Así que amor para todos y tranquilidad para todos. Y salud para todos".