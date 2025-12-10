Anita Matamoros, más enamorada que nunca de Johnny Garso: "Estamos con las chispitas todavía"

Anita Matamoros en los Premios Hombre del año 2025 de Esquire. - EUROPA PRESS

MADRID, 10 Dic. (CHANCE) -

Discreta a la hora de hablar de su vida privada, Anita Matamoros ha sorprendido este miércoles en los Premios Esquire 'Hombre del Año 2025', en el Real Casino de Madrid, desvelando lo enamorada que está y el balance que hace de este año tras vivir uno de los momentos más complicados de su vida.

"Hoy es un día un poco triste porque nos ha dejado Robe", decía la influencer, haciendo referencia a la muerte de Roberto Iniesta, líder de la mítica banda de rock Extremoduro, del que se considera "muy seguidora" a pesar de haberle descubierto tarde: "A los 18 descubrí su música y desde entonces todas las anécdotas de mi vida las recuerdo con su banda sonora". "Deja un vacío en la música que no se si alguien va a poder cubrir", añadía.

Un pérdida que no solo ha sentido ella, también su novio Johnny Garso, que se dedica también a la música: "Para él también ha sido un golpe porque él no le ha llegado a ver en directo, yo sí". "Lo que me gusta de Jon es que es muy fiel a sí mismo, le da igual gustar más o menos en lo que hace y el mayor referente en este país en eso es Rober", expresaba la joven.

En cuanto a su chico, Anita aseguraba con una sonrisa en su rostro que "vamos a hacer dos años ahora y estamos con las chispitas del amor todavía". Eso sí, reconocía que "ha sido un año bastante complicado".

La influencer y sus más allegados han tenido que hacer frente a la enfermedad de su cuñada Marina y han sido unos meses muy complicados. En ese aspecto, Anita reflexionaba con que "al final hay que vivir el presente, el ahora, saber la suerte que tenemos y cuando vengan estos latigazos de la vida... saber torearlos" y comentaba que "todo avanza muy bien".