Anita Williams, antes de su entrada en 'GH DÚO': "Montoya es el amor de vida"

Anita Williams - EUROPA PRESS

MADRID, 7 Ene. (CHANCE) -

A punto de comenzar su nueva aventura televisiva en 'GH DÚO', Anita Williams se ha dejado ver ante la prensa y ha reconocido, después de las lágrimas en el plató del debate de 'La isla de las tentaciones', que Montoya es "el amor de mi vida".

"Es el amor de mi vida... y, ¿sabes? El amor de la vida solo hay uno, pero no se puede. Siempre lo he dicho, no se puede", ha confesado aunque no ha perdido la esperanza: "El tiempo lo dirá. El destino está escrito, lo que tenga que ser, será".

En cuanto a quién cree que concursará con ella en 'GH DÚO', Anita ha desvelado que "tengo sospechas, pero qué pereza la verdad, Pereza máxima" porque cree que "me van a meter otra vez con Manuel" y "no me gustaría nada, la verdad".

Sobre cómo será su convivencia en la casa más vista de España, la joven ha comentado que "no me da miedo nadie" y ha reconocido que a Carmen Borrego la conoce "de haber coincidido alguna vez con ella" y no tiene mala relación. "No conozco a nadie más, así que voy sin prejuicios y a conocer a todo el mundo ahí", ha asegurado.

Por último, la colaboradora de televisión ha aclarado sus problemas de salud: "El tema del hígado, que salí tocadita de 'Supervivientes' y sigue estando ahí un poco regular, y lo de los nódulos en el pecho, me dijeron que de momento está controlado y me tengo que ir haciendo una biopsia cada seis meses para ver que sigue siendo".