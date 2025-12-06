Anita Williams reaparece tras dejar clara su relación con Montoya y desvela con quién pasará la Navidad

MADRID, 6 Dic. (CHANCE) -

La historia entre Anita Williams y Montoya sigue dando que hablar tras su apasionado beso en plena calle y el posterior comunicado con el que ella intentó rebajar las expectativas sobre una posible reconciliación. En ese mensaje, la joven restaba importancia al momento, venía a dejar claro que no se consideraban una pareja al uso y pedía que no se diera por hecho que habían retomado su relación "oficialmente", pese a las imágenes que confirmaban una gran complicidad entre ambos.

Con total normalidad, Anita ha reaparecido ante las cámaras de manera prudente y muy determinada a preservar su intimidad. Al ser preguntada directamente por las fotografías en las que aparece besándose con el sevillano, la respuesta es tajante y repetida: "No, no, no, no voy a decir nada, de verdad". Con esa frase cierra cualquier posibilidad de matizar o ampliar lo que ya dijo en su comunicado, manteniendo la misma línea de discreción y evitando confirmar si hay una relación estable o solo un acercamiento puntual.

Lo único en lo que sí se ha mostrado algo más abierta es en sus planes navideños. Cuando le preguntan con quién pasará estas fechas tan señaladas, Anita responde con espontaneidad: "¡Con mi familia!". Más allá de eso, guarda silencio absoluto sobre si Montoya tendrá o no hueco en esas celebraciones, esquivando las cuestiones sobre posibles planes conjuntos y dejando, una vez más, la puerta abierta a las interpretaciones. Su mensaje, por ahora, es claro: de su vida sentimental, solo hablará lo justo, y siempre bajo sus propias reglas.