El año del “sí, quiero”: de Susanna Griso a Georgina Rodríguez y a Taylor Swift, los compromisos que han marcado 2025

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Cristiano Ronaldo Y Georgina Rodíguez Posan En La Inauguración Su La 15ª Clínica Capilar Del Grupo Insparya En Riad - AMMAR ALAWAMI - Archivo

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

En 2025 los compromisos se han convertido en uno de los grandes hilos conductores de la crónica social, con parejas nacionales e internacionales poniendo fecha (o casi) a su paso por el altar. A los anuncios más mediáticos del plano global se suma un discreto pero significativo goteo de "sí, quiero" entre rostros muy conocidos en España, que han decidido formalizar relaciones ya consolidadas.

Susanna Griso e Íñigo Afán de Ribera

Susanna Griso, que rehízo su vida sentimental junto a Íñigo Afán de Ribera tras su separación de Carles Torras, ha consolidado en 2025 una relación que comenzó hace apenas unos meses. Aunque tanto ella como su pareja cuidan al máximo la discreción, la presentadora de 'Espejo Público' confirmó la noticia a pesar de que rara vez deja que su vida privada se cuele en su faceta profesional.

Roxana Zurdo y Félix San Román

La influencer Roxana Zurdo y el novillero Félix San Román se han comprometido en secreto tras casi dos años de relación, culminando una historia que empezó en la Feria de Abril y que ella describe como "amor para siempre". La pedida tuvo lugar durante un viaje a Punta Cana, en una cena en la playa organizada por él, donde Félix se arrodilló frente al mar para pedirle matrimonio con un anillo "muy ella", discreto y nada ostentoso, y con la vista ya puesta en una boda inspirada en el campo y los animales prevista para el verano de 2027.

Nieves Álvarez y Bill Saad

La modelo Nieves Álvarez y el empresario libanés Bill Saad se han comprometido tras casi cuatro años de relación, y ya planean una boda para 2026, aunque de momento sin fecha ni detalles cerrados. La pedida llegó por sorpresa el 18 de julio, en el Líbano, durante un viaje en el que asistían a la boda del hijo del diseñador Elie Saab: en una capilla dedicada a San Charbel, Bill se arrodilló sin anillo ni preparación previa y le preguntó "¿Quieres ser mi esposa?", un gesto espontáneo que la dejó bloqueada unos segundos antes de decir que sí "con toda la ilusión y el amor del mundo".

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez se ha comprometido con Cristiano Ronaldo tras casi nueve años de relación y cinco hijos en común, consolidando una historia que comenzó en 2016 cuando se conocieron en una tienda de Gucci en Madrid y que desde entonces han compartido entre Madrid, Turín, Mánchester y ahora Riad. El futbolista le pidió matrimonio en 2025 con un espectacular anillo de diamantes valorado en varios millones de euros, que ella mostró en redes sociales al anunciar el "sí, quiero", mientras la pareja baraja una boda íntima en Madeira a partir de 2026, después del Mundial.

Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift, por su parte, se ha comprometido con el jugador de la NFL Travis Kelce tras unos dos años de relación, que comenzó en el verano de 2023 y se hizo pública en otoño de ese mismo año, cuando empezaron a dejarse ver juntos en partidos y eventos. El compromiso se anunció el 26 de agosto de 2025 con una publicación conjunta en Instagram que mostraba la romántica pedida en un jardín, con Travis de rodillas y un impresionante anillo de unos 10 quilates, marcando un nuevo capítulo en una relación muy mediática que ha inspirado incluso referencias en la música más reciente de la cantante.

Dua Lipa y Callum Turner

Dua Lipa se ha comprometido con el actor británico Callum Turner tras alrededor de año y medio de relación, que comenzó a principios de 2024 y que hicieron oficial con apariciones públicas como su paso por la alfombra roja de la Met Gala 2025. La cantante confirmó en junio de 2025, en una entrevista con British Vogue, que están prometidos y se mostró "obsesionada" con su anillo de compromiso, un diseño poco convencional con diamante solitario sobre una banda gruesa de oro amarillo que Turner mandó hacer a medida con la ayuda de las mejores amigas y la hermana de Dua, símbolo de una historia de amor que ambos ven como un compromiso para "envejecer juntos" y ser "mejores amigos para siempre".