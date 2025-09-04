Antonia San Juan anuncia que padece cáncer: "Voy a hacer todo lo posible por curarme"

MADRID, 4 Sep. (CHANCE) -

Duros momentos para la actriz Antonia San Juan, que ha anunciado en redes sociales que le han diagnosticado un cáncer, revelando positiva y dejando claro que va a hacer todo lo que esté en su mano para superarlo, que ahora mismo su recuperación es su prioridad y ha decidido aparcar sus compromisos laborales mientras se encuentre en tratamiento.

A través de un vídeo compartido en su cuenta de Instagram la intérprete ha explicado que, tras "más de un año con problemas de garganta y siempre he tenido faringitis crónica" -"he suspendido funciones por esa causa" ha apuntado-, "el otro día fui al médico de familia y me dijo que veía un problema en las cuerdas vocales".

"Me mandó al otorrino, me ha hecho pruebas, un TAC, me han hecho de todo. Me hicieron una biopsia y ya me han dado el medio diagnóstico. Tengo cáncer" ha confesado emocionada, revelando que no será hasta que analicen la biopsia cuando le digan "qué tipo de cáncer es y si tiene solución con tratamiento".

Como ha asegurado, afronta su enfermedad con optimismo y fuerza: "Confío plenamente en la ciencia y ahora lo que me toca es seguir el tratamiento que me pongan". Y, centrada en su lucha contra el cáncer, ha anunciado que "ahora mismo me alejaré un poco de los escenarios, que es lo que más me gusta". "He tenido que suspender 'La ropa vieja de Cuca' que estaba ya preparada", obra que iba a estrenar en su tierra natal, Canarias, el próximo 26 de septiembre.

Un vídeo que ha concluido confesando que "mi vida ha sido y es bonita y no me gusta quejarme ni que la gente me tenga compasión" y agradeciendo a sus seguidores su apoyo incondicional en este complicado trance, en el que ha prometido que "voy a hacer todo lo posible por curarme. Un abrazo. Gracias".