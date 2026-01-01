Antonia San Juan despide el año con la noticia que todos esperábamos

Antonia San Juan asiste a la gala de entrega de los premios ‘Break On Time 2025’, a 5 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Break On Time, el concurso internacional de guiones impulsado por ISII Group, ha cerrado su segunda edición con una participaci - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

Después del que ha sido el año más complicado de su vida en el que se ha enfrentado cara a cara al cáncer, Antonia San Juan ha compartido con todos sus seguidores la mejor noticia que podría dar para este 2026, está curada. "Estoy emocionada y contenta por cómo he llevado todo el proceso" reconocía Antonia al comienzo del vídeo en el que mostraba sus sentimientos sobre cómo afronta esta nueva etapa de su vida.

"Hoy he hecho la última quimio, todavía tengo el apósito de la vía, me dejaron la huellita, estoy muy contenta porque me han dicho que el tumor ya remitió, no tengo metástasis y ya estoy curada" explica Antonia reconociendo que aún le queda mucho camino por delante para recuperar al 100% la vida que tenía antes. Con ganas de volver a trabajar y agradecida por todas las muestras de cariño que ha recibido en estos meses, la actriz insiste en que seguirá su camino hasta acabar con este duro bache que le ha tocado atravesar. "Cuando uno llora lo hace porque cree que no se lo merece, es una frase para pensarla. Estoy tan contenta pero también aparece la incertidumbre de cómo ahora es toda la recuperación y cómo será la vida nueva" añade sin poder retener las lágrimas en los ojos como muestra de emoción ante la buena noticia que está compartiendo.

Como no podía ser de otra forma, los mensajes de cariño y apoyo hacia la actriz no se hacían esperar e inundaban la publicación con palabras tan bonitas como las de su compañera en 'La que se avecina', Cristina Castaño: "Qué grandísima noticia Antonia. Feliz año 2026!!!" o la también actriz Lydia Bosch: "Querida Antonia , acabo de leerte. Que alegría tan grande!! Empiezo el año con esta noticia que me alegra el corazón. Enhorabuena Antonia!!". A pesar de la alegría de la mayoría de las personas que la siguen y la quieren en redes sociales, la actriz se veía obligada a publicar un vídeo unas horas después en el que también denunciaba la actitud denigrante y vergonzosa de algunos de sus seguidores que le deseaban todo lo peor tras la noticia de su curación. "Hay mucha gente buena, pero hay gente que no tiene calificativo. Ellos se muestran solos" ha escrito Antonia acompañando a este nuevo vídeo en el que deja claro que estas personas no lograrán su propósito de hacerla sentir mal.