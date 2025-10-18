Antonio Banderas brinda por la felicidad de su hija y desvela detalles de la boda

MADRID, 18 Oct. (CHANCE) -

Antonio Banderas ha dejado de ser, por unos minutos, la estrella malagueña que conquistó Hollywood, para ser el flamante padrino de la boda de su única hija. Eso sí, salvando las distancias de un enlace cualquiera. Porque la de Stella del Carmen ha supuesto todo un acontecimiento en Valladolid, adonde han llegado más de un centenar de invitados que han cruzado el charco para celebrar el amor de la niña de los ojos del intérprete español y Melanie Griffith.

Con el pelo recién cortado, como él mismo ha confesado, con un esmoquin impoluto digno de un ganador de Oscar, Banderas ha querido dejar claro que estar en lo más alto no está reñido con ser un hombre sencillo y generoso. Cercano y con la amabilidad que le caracteriza, el actor no ha tenido reparos en salir a las puertas de la Abadía Retuerta para atender a los numerosos medios de comunicación allí agolpados, después de casar a su hija.

Antonio ha desvelado algunos de los detalles del enlace. Eso sí, ha empezado diciendo que su yerno, Alex Gruszynski, lleva en la familia "de toda la vida", porque los novios se conocieron en la escuela infantil y desde ahí hasta el día de hoy, que se han dado el 'sí, quiero'.

Pero además, ha negado que Chris Martin, vocalista de 'Coldplay' fuera a ser una de las actuaciones de la celebración. Una pena, porque era uno de los platos fuertes más esperados de la velada, contando con que también ha formado parte de la familia durante los casi ocho años que ha durado su relación con Dakota Johnson. Por supuesto Dakota no ha faltado al enlace de su hermana pequeña, como así ha afirmado Antonio, a quien quiere como a un segundo padre.

Antes de brindar por la felicidad de su hija y de su yerno, el protagonista de 'Two much'ha querido desmentir que su regalo de bodas sea, como así se ha comentado a lo largo de estas semanas, una flamante vivienda en Marbella. "Se dicen tantas cosas", ha dicho con una sonrisa. Encantado de compartir este día tan importante para su familia, Antonio Banderas ha agradecido la acogida que han tenido por parte de la provincia de Valladolid, lugar escogido para la celebración porque, según ha explicado, necesitaban un lugar amplio para albergar a la multitud de invitados. De ahí que hayan preferido Castilla y León a su Málaga natal, algo que llamó la atención desde que se conoció la ubicación, sabiendo la pasión que siente el actor por su tierra. Y así se lo ha inculcado a Melanie Griffith y cómo no, a su hija, hoy convertida ya en una mujer casada.