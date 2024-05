Antonio Tejado castiga a Inma Casal con el 'látigo de la indiferencia' tras sus lágrimas en directo

MADRID, 27 May. (CHANCE) -

Completamente sobrepasada. Así ha reaparecido Inmaculada Casal en el plató de 'Andalucía de Tarde' -el programa que presenta en Canal Sur- tras la salida de prisión el pasado lunes de Antonio Tejado y el resto de investigados por el robo a su vivienda.

"Yo estoy fastidiada. Han sido días difíciles. Solo digo que respeto la decisión judicial y que sabía que iban a salir en libertad con cargos a la espera de juicio" reconocía la mujer de María del Monte antes de derrumbarse y estallar en lágrimas confesando su miedo tras la puesta en libertad de los presuntos autores del violento asalto a su casa: "Tengo miedo porque saben quién soy, saben dónde vivo, cuál es mi familia, dónde salgo, a qué hora salgo...".

Unas declaraciones con las que Inmaculada no ha ocultado lo durísimos que están siendo estos días, y a las que Antonio Tejado no tiene nada que decir. Una semana después de salir de la cárcel en libertad provisional, el sobrino de la folclórica parece que retoma la normalidad; y la bolsa de deporte que llevaba al salir esta mañana de su piso en el centro de Sevilla apunta a que podría haber vuelto al gimnasio como su entorno apuntó tras su excarcelación.

Su actitud, la misma exactamente que en los siete días anteriores. Cabeza alta, mirada al frente -en esta ocasión oculta tras unas gafas de sol- y gesto serio, sin dar siquiera los "buenos días" a la prensa y haciendo oídos sordos a todas las preguntas.

Así, y a pesar de lo dura de la confesión de Inmaculada Casal -con la que siempre se ha rumoreado que no tendría buena relación- y las lágrimas de la mujer de María del Monte, Tejado ni se ha inmutado, guardando un silencio tan llamativo como en ocasiones incómodo.

En la misma línea, Antonio también ha castigado con el 'látigo de la indiferencia' a su exmujer Alba Muñoz, que se ha sentado en el plató de '¡De viernes!' y ha revelado que no ha llamado a su hija ni le ha regalado nada por su 11º cumpleaños.

Una sangre fría y una actitud indiferente con la que el ex de Chayo Mohedano ha vuelto a dejar claro que no piensa romper su silencio hasta que pase el juicio. ¡Dale al play y no te lo pierdas!

