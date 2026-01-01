Así fue la gran fiesta de Nochevieja de Javier Ambrossi y Javier Calvo

Javier Ambrossi y Javier Calvo asisten a la fiesta que celebra Atresmedia para celebrar su éxito en su quinto aniversario, a 3 de junio de 2024, en Madrid - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 1 Ene. (CHANCE) -

A pesar de su ruptura, Javier Calvo y Javier Ambrossi han vuelto a hacer gala de su maravillosa amistad ejerciendo de anfitriones en una fiesta de fin de año irrepetible a la que acudieron muchos de los rostros más conocidos de nuestro país. En un ambiente de lo más festivo y divertido para despedir el 2025, tanto los Javis como los asistentes a la cita recurrieron a las redes sociales para dejar muestra de lo mucho que disfrutaron de la última noche de año.

Entre los invitados, una embarazadísima Úrsula Corberó disfrutó de la noche junto a su pareja Chino Darín y futuro papá del bebé que esperan juntos. Haciendo gala de la gran amistad que aún conservan de su paso por la mítica serie 'Física o Química', Úrsula y Javier Calvo protagonizaron una divertida fotografía como muestra de lo mucho que disfrutaron la velada.

También Rappel, el conocido futurólogo, estuvo entre los muchos rostros conocidos que disfrutaron de la divertida velada en la que, como no podía ser de otra forma, también hubo predicciones para el nuevo año. Tras su participación en la serie 'Veneno' como la periodista Valeria Vegas, la actriz Lola Rodríguez también acudió a la fieta de Nochevieja como muestra de la amistad que sigue compartiendo con los directores de la serie con los que tmabién posó ante los objetivos 'indiscretos' que inmortalizaron algunos de los momentos más divertidos de la velada.

Sin lugar a dudas, esta gran fiesta muestra que Javier Calvo y Javier Ambrossi siguen compenetrándose a la perfección no solo en el terreno profesional donde siguen trabajando juntos, sino también en el ámbito más privado en el que comparten muchas de sus amistades más importantes.