Athenea Pérez: "Mi madre me ha educado para que el racismo no me afecte"

MADRID, 16 Jul. (CHANCE) -

Athenea Pérez, de 27 años, consiguió proclamarse como Miss España 2023 ha estudiado marketing y publicidad. De padre murciano y madre ecuatoguineana se ha mostrado de lo más "orgullosa" de la mezcla de sus raíces... pero sin embargo, esto le ha jugado una mala pasada, ya que también es víctima de comentarios racistas en las redes sociales.

Tanto es así que la modelo ha hablado para las cámaras de Europa Press y nos ha asegurado que nunca antes había sentido el racismo de la forma que lo ha sentido ahora al ser un personaje público: "Me han impactado bastante, en Murcia yo hacía mi vida normal y nadie me decía nada, al ponerme como un personaje público era algo a lo que no estaba acostumbrada, efectivamente me han dolido, pero no voy a dejar que me derriben".

En cuanto a qué le dice su familia al respecto, la modelo nos confiesa que "mi familia me apoya, mi madre me ha educado para que el racismo no me afecte y bueno, sigo su ejemplo".

Sobre si siente mucha responsabilidad con el papel que representa, nos reconocía que "siento un poquito de presión, pero al final yo lo convierto en motivación, sé que me ve a hacer más fuerte para afrontar las diferentes situaciones y darlo todo en el salvador" y que ha sido un camino "bastante duro, sobre todo mental, es una competición de 17 chicas, pasan muchas cosas que tienes que enfrentar con las herramientas emocionales que tú tengas".

Feliz, Athenea mira con optimismo al futuro pensando en todos los proyectos que tiene en mente y los sueños que quiere cumplir: "Creo que sí. Estoy optimista, acaba de empezar, pero tengo muchas probabilidades, ya no físicamente, todas las chicas son bellísimas, sino en cuento a mi historia y el ejemplo que puedo dar".

Si le preguntan por el apoyo que ha recibido de personajes públicos, la modelo nos desvela que "las misses antiguas y sobre todo que el día 1 la Mala Rodríguez me empezó a seguir. Sí, me encanta que se solidaricen con la causa y que personas blancas estén a favor de esta diversidad".

Por último, también le preguntamos por el tema del momento y del que todo el mundo habla, el vestido de novia de Tamara Falcó y nos ha confesado que "estaba preciosa, si ella está feliz, es lo más importante. España entera, que la conocemos, la apoyaremos. Me ha encantado, cada una con su estilo, habrá que ver los vestidos de todas las novias de España, cada una es libre de elegir".

